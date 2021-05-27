https://ria.ru/20210527/samolet-1734431326.html

МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем

МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем - РИА Новости, 27.05.2021

МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения самолета патрульной авиации ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщила пресс-служба Северного флота в... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:10

2021-05-27T15:10

2021-05-27T15:23

россия

баренцево море

миг-31

норвегия

в мире

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения самолета патрульной авиации ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщила пресс-служба Северного флота в четверг.За последние сутки это уже второй такой случай: накануне МиГ-31 тоже поднимался на "встречу" норвежского патрульного самолета Р-3С Orion."Двадцать седьмого мая российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена, приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель", - говорится в релизе.Для опознавания и во избежание нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - подчеркивается в сообщении.Военные подчеркивают, что полет истребителя выполнялся "в строгом соответствии с международными правилами".

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/nevidimka-1734418190.html

https://ria.ru/20210519/samolety-1733038911.html

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баренцево море

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россия, баренцево море, миг-31, норвегия, в мире