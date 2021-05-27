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МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем
МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем - РИА Новости, 27.05.2021
МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем
Истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения самолета патрульной авиации ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщила пресс-служба Северного флота в... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:10
2021-05-27T15:23
россия
баренцево море
миг-31
норвегия
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения самолета патрульной авиации ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщила пресс-служба Северного флота в четверг.За последние сутки это уже второй такой случай: накануне МиГ-31 тоже поднимался на "встречу" норвежского патрульного самолета Р-3С Orion."Двадцать седьмого мая российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена, приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель", - говорится в релизе.Для опознавания и во избежание нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - подчеркивается в сообщении.Военные подчеркивают, что полет истребителя выполнялся "в строгом соответствии с международными правилами".
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/nevidimka-1734418190.html
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россия, баренцево море, миг-31, норвегия, в мире

МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем

15:10 27.05.2021 (обновлено: 15:23 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения самолета патрульной авиации ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщила пресс-служба Северного флота в четверг.
За последние сутки это уже второй такой случай: накануне МиГ-31 тоже поднимался на "встречу" норвежского патрульного самолета Р-3С Orion.
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"Двадцать седьмого мая российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена, приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель", - говорится в релизе.
Для опознавания и во избежание нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - подчеркивается в сообщении.
Военные подчеркивают, что полет истребителя выполнялся "в строгом соответствии с международными правилами".
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