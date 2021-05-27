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ПСБ и "Иннопрактика" составят очередной рейтинг уровня диверсификации ОПК
ПСБ и "Иннопрактика" составят очередной рейтинг уровня диверсификации ОПК - РИА Новости, 27.05.2021
ПСБ и "Иннопрактика" составят очередной рейтинг уровня диверсификации ОПК
ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика" запустили новый этап национального рейтинга диверсификации "Лидерство на гражданских рынках" - начали... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T11:23
2021-05-27T11:23
россия
банк псб
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика" запустили новый этап национального рейтинга диверсификации "Лидерство на гражданских рынках" - начали анкетирование предприятий оборонно-промышленного комплекса для анализа их уровня диверсификации, сообщает пресс-служба банка. В результате исследования будет получена информация об актуальном уровне перехода на выпуск продукции гражданского назначения ОПК и разработаны практические предложения по преодолению барьеров, сдерживающих рост производства и реализации такой продукции. Итоги рейтинга представят на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2021"."Одной из важнейших задач ПСБ является поддержка развития российской промышленности и предприятий ОПК, в том числе по переходу на выпуск гражданской продукции. В 2020 году мы организовали первое в России масштабное исследование уровня диверсификации, изучили практические кейсы реализации проектов более чем 350 компаний. Сейчас начали анкетирование и готовим второй рейтинг – сможем оценить динамику диверсификации, актуализировать проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при переходе на гражданскую продукцию. Результаты исследования смогут дать ориентиры при разработке новых мер поддержки предприятий в проектах диверсификации. Будем проводить это исследование ежегодно в плотном взаимодействии с экспертным сообществом, органами государственной власти и институтами развития", - прокомментировал старший вице-президент - директор дирекции стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский, слова которого приводятся в сообщении.По мнению первого заместителя генерального директора негосударственного института развития "Иннопрактика" Натальи Поповой, рейтинг является очередным шагом к ускорению внедрению инноваций в ОПК.
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россия, банк псб

ПСБ и "Иннопрактика" составят очередной рейтинг уровня диверсификации ОПК

11:23 27.05.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБСтенд-шале ПСБ банка на территории авиасалона МАКС-2019
Стенд-шале ПСБ банка на территории авиасалона МАКС-2019
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика" запустили новый этап национального рейтинга диверсификации "Лидерство на гражданских рынках" - начали анкетирование предприятий оборонно-промышленного комплекса для анализа их уровня диверсификации, сообщает пресс-служба банка.
В результате исследования будет получена информация об актуальном уровне перехода на выпуск продукции гражданского назначения ОПК и разработаны практические предложения по преодолению барьеров, сдерживающих рост производства и реализации такой продукции. Итоги рейтинга представят на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2021".
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"Одной из важнейших задач ПСБ является поддержка развития российской промышленности и предприятий ОПК, в том числе по переходу на выпуск гражданской продукции. В 2020 году мы организовали первое в России масштабное исследование уровня диверсификации, изучили практические кейсы реализации проектов более чем 350 компаний. Сейчас начали анкетирование и готовим второй рейтинг – сможем оценить динамику диверсификации, актуализировать проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при переходе на гражданскую продукцию. Результаты исследования смогут дать ориентиры при разработке новых мер поддержки предприятий в проектах диверсификации. Будем проводить это исследование ежегодно в плотном взаимодействии с экспертным сообществом, органами государственной власти и институтами развития", - прокомментировал старший вице-президент - директор дирекции стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский, слова которого приводятся в сообщении.
По мнению первого заместителя генерального директора негосударственного института развития "Иннопрактика" Натальи Поповой, рейтинг является очередным шагом к ускорению внедрению инноваций в ОПК.
"Первый рейтинг стал отправной точкой, благодаря которой мы смогли оценить динамику развития диверсификации организаций ОПК, определить актуальные тренды и выявить потребности сектора. Второй рейтинг - это наш следующий совместный шаг с ПСБ к формированию эффективной среды, способствующей ускоренному внедрению инноваций и наращиванию технологического потенциала оборонных предприятий на гражданских рынках", - заявила Попова.

 
РоссияБанк ПСБ
 
 
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