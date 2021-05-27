https://ria.ru/20210527/reyting-1734380681.html

ПСБ и "Иннопрактика" составят очередной рейтинг уровня диверсификации ОПК

ПСБ и "Иннопрактика" составят очередной рейтинг уровня диверсификации ОПК - РИА Новости, 27.05.2021

ПСБ и "Иннопрактика" составят очередной рейтинг уровня диверсификации ОПК

ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика" запустили новый этап национального рейтинга диверсификации "Лидерство на гражданских рынках" - начали... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T11:23

2021-05-27T11:23

2021-05-27T11:23

россия

банк псб

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика" запустили новый этап национального рейтинга диверсификации "Лидерство на гражданских рынках" - начали анкетирование предприятий оборонно-промышленного комплекса для анализа их уровня диверсификации, сообщает пресс-служба банка. В результате исследования будет получена информация об актуальном уровне перехода на выпуск продукции гражданского назначения ОПК и разработаны практические предложения по преодолению барьеров, сдерживающих рост производства и реализации такой продукции. Итоги рейтинга представят на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2021"."Одной из важнейших задач ПСБ является поддержка развития российской промышленности и предприятий ОПК, в том числе по переходу на выпуск гражданской продукции. В 2020 году мы организовали первое в России масштабное исследование уровня диверсификации, изучили практические кейсы реализации проектов более чем 350 компаний. Сейчас начали анкетирование и готовим второй рейтинг – сможем оценить динамику диверсификации, актуализировать проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при переходе на гражданскую продукцию. Результаты исследования смогут дать ориентиры при разработке новых мер поддержки предприятий в проектах диверсификации. Будем проводить это исследование ежегодно в плотном взаимодействии с экспертным сообществом, органами государственной власти и институтами развития", - прокомментировал старший вице-президент - директор дирекции стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский, слова которого приводятся в сообщении.По мнению первого заместителя генерального директора негосударственного института развития "Иннопрактика" Натальи Поповой, рейтинг является очередным шагом к ускорению внедрению инноваций в ОПК.

https://ria.ru/20210517/terminal-1732623653.html

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россия, банк псб