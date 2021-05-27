https://ria.ru/20210527/proisshestviya-1734478497.html
Омич получил 14 лет колонии за жестокое убийство рэпера
Омич получил 14 лет колонии за жестокое убийство рэпера - РИА Новости, 27.05.2021
Омич получил 14 лет колонии за жестокое убийство рэпера
Суд в Омске приговорил 35-летнего местного жителя к 14 годам колонии строгого режима за жестокое убийство из ревности 29-летнего рэп-музыканта, сообщает в... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T18:07
2021-05-27T18:07
2021-05-27T18:18
россия
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
омск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Суд в Омске приговорил 35-летнего местного жителя к 14 годам колонии строгого режима за жестокое убийство из ревности 29-летнего рэп-музыканта, сообщает в четверг СУСК по Омской области."Собранные следственными органами СК РФ по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему Андрею Калинину… Приговором суда Калинину назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с назначением дополнительного наказания в виде одного года ограничения свободы", - говорится в сообщении.По данным следствия, ночью 17 июня 2020 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, узнав об измене своей супруги, взяв два ножа и топор, приехал к дому на улице Молодогвардейская в Омске, где стал поджидать своего 29-летнего соперника."Около 06:00, когда молодой человек вышел из дома, обвиняемый напал на него и около подъезда двумя ножами с особой жестокостью нанес множество ранений, несовместимых с жизнью. Жильцы дома, ставшие очевидцами преступления и снявшие его на видео, вызвали полицию", - сообщили в управлении.В СК рассказали, что после убийства обвиняемый, отправив супруге отснятое им видео умирающего, сел в свой автомобиль Honda и пытался скрыться, но застрял в кювете. Тогда он поджег машину, убежал, перелез через забор одного из частных домов, где спрятался в гараже. Здесь его и задержали полицейские.Обвиняемый признал свою вину. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Его виновность также подтвердили геномные, дактилоскопические, биологические экспертизы.Мужчину признали виновным в убийстве с особой жестокостью. Кроме наказания суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда на сумму 1 миллион рублей малолетнему сыну погибшего и 300 тысяч рублей – бабушке погибшего.
https://ria.ru/20210415/prigovor-1728396610.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), омская область, омск, происшествия
НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости.
Суд в Омске
приговорил 35-летнего местного жителя к 14 годам колонии строгого режима за жестокое убийство из ревности 29-летнего рэп-музыканта, сообщает в четверг СУСК по Омской области
.
"Собранные следственными органами СК РФ
по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему Андрею Калинину… Приговором суда Калинину назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с назначением дополнительного наказания в виде одного года ограничения свободы", - говорится в сообщении.
По данным следствия, ночью 17 июня 2020 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, узнав об измене своей супруги, взяв два ножа и топор, приехал к дому на улице Молодогвардейская в Омске, где стал поджидать своего 29-летнего соперника.
"Около 06:00, когда молодой человек вышел из дома, обвиняемый напал на него и около подъезда двумя ножами с особой жестокостью нанес множество ранений, несовместимых с жизнью. Жильцы дома, ставшие очевидцами преступления и снявшие его на видео, вызвали полицию", - сообщили в управлении.
В СК рассказали, что после убийства обвиняемый, отправив супруге отснятое им видео умирающего, сел в свой автомобиль Honda и пытался скрыться, но застрял в кювете. Тогда он поджег машину, убежал, перелез через забор одного из частных домов, где спрятался в гараже. Здесь его и задержали полицейские.
Обвиняемый признал свою вину. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Его виновность также подтвердили геномные, дактилоскопические, биологические экспертизы.
Мужчину признали виновным в убийстве с особой жестокостью. Кроме наказания суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда на сумму 1 миллион рублей малолетнему сыну погибшего и 300 тысяч рублей – бабушке погибшего.