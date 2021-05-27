https://ria.ru/20210527/proisshestviya-1734478497.html

Омич получил 14 лет колонии за жестокое убийство рэпера

Омич получил 14 лет колонии за жестокое убийство рэпера - РИА Новости, 27.05.2021

Омич получил 14 лет колонии за жестокое убийство рэпера

Суд в Омске приговорил 35-летнего местного жителя к 14 годам колонии строгого режима за жестокое убийство из ревности 29-летнего рэп-музыканта, сообщает в... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T18:07

2021-05-27T18:07

2021-05-27T18:18

россия

следственный комитет россии (ск рф)

омская область

омск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_111:0:2752:1485_1920x0_80_0_0_cd75ba8b8049297097c98b848e9179fb.jpg

НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Суд в Омске приговорил 35-летнего местного жителя к 14 годам колонии строгого режима за жестокое убийство из ревности 29-летнего рэп-музыканта, сообщает в четверг СУСК по Омской области."Собранные следственными органами СК РФ по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему Андрею Калинину… Приговором суда Калинину назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с назначением дополнительного наказания в виде одного года ограничения свободы", - говорится в сообщении.По данным следствия, ночью 17 июня 2020 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, узнав об измене своей супруги, взяв два ножа и топор, приехал к дому на улице Молодогвардейская в Омске, где стал поджидать своего 29-летнего соперника."Около 06:00, когда молодой человек вышел из дома, обвиняемый напал на него и около подъезда двумя ножами с особой жестокостью нанес множество ранений, несовместимых с жизнью. Жильцы дома, ставшие очевидцами преступления и снявшие его на видео, вызвали полицию", - сообщили в управлении.В СК рассказали, что после убийства обвиняемый, отправив супруге отснятое им видео умирающего, сел в свой автомобиль Honda и пытался скрыться, но застрял в кювете. Тогда он поджег машину, убежал, перелез через забор одного из частных домов, где спрятался в гараже. Здесь его и задержали полицейские.Обвиняемый признал свою вину. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Его виновность также подтвердили геномные, дактилоскопические, биологические экспертизы.Мужчину признали виновным в убийстве с особой жестокостью. Кроме наказания суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда на сумму 1 миллион рублей малолетнему сыну погибшего и 300 тысяч рублей – бабушке погибшего.

https://ria.ru/20210415/prigovor-1728396610.html

https://ria.ru/20210113/kartrayt-1592918159.html

https://ria.ru/20210201/izbienie-1595543718.html

россия

омская область

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), омская область, омск, происшествия