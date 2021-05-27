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Случаи возбуждения уголовных дел в отношении несовершеннолетних в России

Случаи возбуждения уголовных дел в отношении несовершеннолетних в России - РИА Новости, 27.05.2021

Случаи возбуждения уголовных дел в отношении несовершеннолетних в России

в Барнауле (Алтайский край) была арестована ученица седьмого класса за избиение девочки. 23 мая несовершеннолетняя в компании сверстников отвела 11-летнюю... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T16:29

2021-05-27T16:29

2021-05-27T16:29

россия

происшествия

справки

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202127 мая в Барнауле (Алтайский край) была арестована ученица седьмого класса за избиение девочки. 23 мая несовершеннолетняя в компании сверстников отвела 11-летнюю девочку в заброшенный дом, где причинила ей телесные повреждения и совершила действия сексуального характера. Все издевательства были сняты на камеру мобильного телефона и разосланы по социальным сетям. По факту было возбуждено уголовное дело. 13 мая в Амурской области после ложного "минирования" школы №27 Благовещенска было возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего. Был задержан 17-летний житель Тамбовского района, заявивший о планируемой атаке на школу. В ходе обыска оперативные службы не нашли взрывоопасных предметов. 22 апреля стало известно, что в Бурятии было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). Были задержаны три местных жителя в возрасте от 14 до 28 лет, в ходе допросов они дали подробные показания. По данным следствия, вечером двое подозреваемых распивали спиртное в гостях у знакомого односельчанина, который рассказал им о конфликте с соседом и пожаловался на него. Молодые люди решили помочь собутыльнику и разобраться с его противником. Вместе с ними к соседу пошел несовершеннолетний сын хозяина дома. Втроем они ворвались в жилище к своей жертве, вывели мужчину на улицу и стали избивать, при этом один из злоумышленников ножом отрезал потерпевшему ухо. После этого нападавшие ушли и продолжили употреблять спиртное. Утром 21 апреля подросток взял бензин, пробрался в дом к избитому мужчине, который был еще жив, разлил горючее по полу и поджег дом. Всем троим предъявили обвинение. По решению Кабанского районного суда они были арестованы. Совершеннолетним грозит до 15 лет лишения свободы, а подростку – не более десяти. 18 апреля было возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего подростка за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Авария произошла в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске в Ростовской области. Автомобиль Hyundai, в котором находились шесть подростков 14-15 лет, врезался в дерево. Пять человек погибли, один пассажир попал в реанимацию. 23 апреля подозреваемый скончался. 10 марта в Пензенской области был задержан 16-летний школьник, написавший в соцсети, что собирается расстрелять одноклассников. При обыске у него нашли охотничье ружье и порох, а также средства связи с инструкциями по изготовлению самодельной бомбы. Разрешения на хранение оружия у подростка не было. Было возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Подозреваемый находится под домашним арестом, вину он не признает. 4 марта в Пермском крае 16-летнему подростку было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью". Подросток признался в убийстве матери, отца и маленькой сестры, мотивом назвал "семейные конфликты". Он был арестован. 24 февраля в Нижегородской области было возбуждено уголовное дело против 17-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 23-летней девушки-инвалида, которая пропала 22 февраля. Ее тело было обнаружено 23 февраля в нежилом строении селе Просек с признаками насильственной смерти. По версии следствия, подозреваемый в ходе ссоры с потерпевшей нанес ей множественные ножевые ранения, после чего скрылся с места преступления. В ходе осмотра места происшествия следователи-криминалисты СК обнаружили и изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства. 30 января стало известно, что в Тюменской области стартовал судебный процесс по обвинению 16-летнего школьника в избиении инвалида второй группы Анатолия Алтухова. ЧП произошло 4 августа 2020 года, к мужчине на улице подошел подошел незнакомый подросток, тронул за плечо, а затем дважды ударил. После операции на разорванной селезенке он впал в кому и спустя две недели скончался. Было возбуждено уголовное дело по первой части статьи 111 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подростку грозит до десяти лет колонии. 202028 декабря суд арестовал двух несовершеннолетних, подозреваемых в убийстве женщины, чье тело было обнаружено в лесу в Смоленской области. Жительница Москвы заявила в правоохранительные органы о том, что утратила связь со своей матерью, проживавшей в деревне Селенки Темкинского района. В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий было обнаружено тело женщины в лесу, недалеко от деревни. В профиле убитой женщины в социальной сети написано, что ей было 38 лет. Она работала воспитательницей детского сада, ее тело было найдено с признаками насилия. Следствие установило, что накануне вечером в отношении женщины было совершено преступление. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По подозрению в совершении преступления были задержаны двое подростков 16 и 17 лет, которые раньше уже привлекались к уголовной ответственности за хищения и состояли на учете в органах системы профилактики. 4 декабря в Новосибирске четверо молодых людей, трое из которых несовершеннолетние, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избили женщину-таксиста и угнали ее машину. Сотрудники ДПС некоторое время преследовали машину, требовали остановиться, однако задержать нетрезвую компанию удалось только после того, как водитель, не справившись с управлением, съехал на обочину. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья). 7 декабря 23-летнему молодому человеку и трем подросткам – двум 15-летним и одному 16-летнему – было предъявлено обвинение. По данным следствия, они нанесли хозяйке машины не менее 20 ударов ногами и руками по голове, телу, рукам и ногам. Все фигуранты были арестованы. В следственном управлении отметили, что один из 15-летних обвиняемых 27 ноября 2020 года был приговорен судом к условному сроку лишения свободы за кражу денег с банковского счета. 6 декабря суд в Санкт-Петербурге арестовал 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своей бабушки. 4 декабря ранее привлекавшийся к уголовной ответственности подросток нанес ножом удары своей бабушке 1949 года рождения, которая скончалась на месте происшествия. По данным СК, подросток сам пришел в полицию на следующий день после преступления. По информации пресс-службы судов, он полностью признал свою вину.25 ноября следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия" после нападения восьмилетнего школьника из Южно-Сахалинска с ножом на одноклассника. По данным следствия, 24 ноября вечером восьмилетний мальчик пришел в гости к своему однокласснику. Пока родители были на работе, мальчики смотрели мультфильмы и играли с планшетом. Во время игры они поссорились, после чего гость нанес не менее четырех ударов в область грудной клетки хозяину квартиры. Потерпевший доставлен в медицинское учреждение, где он был прооперирован. 14 декабря его выписали из больницы. 11 ноября в городе Альметьевске в Татарстане было возбуждено уголовное дело по статье "убийство" после того как в одной из квартир было обнаружено тело 36-летней женщины с ножевыми ранениями. По сообщению СК РФ по Татарстану, в совершении преступления подозревается 13-летний сын потерпевшей. По предварительным данным, убийство было совершено несколько дней назад на почве личных неприязненных отношений. 3 ноября следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело по статье "убийство" в отношении 15-летнего подростка по подозрению в убийстве 17-летней знакомой. По данным следствия, в ночь на 2 ноября жительница Пензы сообщила в полицию о пропаже своей 17-летней дочери после встречи со знакомым молодым человеком. Днем 2 ноября тело девушки с колото-резаными ранениями нашли рядом с железнодорожными путями недалеко от улицы Пристанционной в селе Бессоновка. Подросток был задержан, при допросе он показал, что вечером 1 ноября в ходе ссоры нанес девушке множественные удары ножом, который у него был с собой. После этого, по информации следствия, молодой человек спрятал тело в кустах, прикрыв его куском листа ДСП. В квартире подростка следователи изъяли нож и вещи убитой девушки. Подозреваемый состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних из-за управления автомобилем без документов. 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием 18-летний подросток выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром 13 октября тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское. Подозреваемый Данил Монахов стоял на внутришкольном учете за интерес к трагедии с расстрелом учеников в США и разговоры о покупке взрывчатки. 31 августа в квартире в поселке Советский Выборгского района обнаружено тело семимесячной девочки, смерть которой наступила в результате механической асфиксии. В отношении 16-летней матери ребенка возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Девушка сперва рассказала следователям, что уложила девочку спать днем, через некоторое время она подошла к ней и обнаружила, что ребенок не дышит. 2 сентября она дала признательные показания и была задержана. 16 апреля стало известно о задержании в Красноярске подростка, которого подозревают в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение. У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники с информацией о планируемом преступлении. На видеозаписи, которую опубликовала ФСБ, подросток подтвердил, что изъятое принадлежит ему. По предварительной версии следствия, в январе подросток решил совершить через три месяца теракт с использованием самодельных бомб и обреза охотничьего ружья. Инструкцию по изготовлению взрывных устройств он нашел в интернете, сделанные бомбы он спрятал в постройке на дворе, которая принадлежит его отцу. Возбуждены уголовные дела по трем статьям, в том числе о приготовлении к теракту. 1 марта в Забайкальском крае 17-летнего подростка обвинили в убийстве отца. По словам родственников, тот регулярно избивал сына, а в день трагедии едва его не зарезал. В тот день они вместе отправились в лес за дровами. Домой вернулись уже вечером, причем глава семейства был сильно не в духе из-за того, что сын помял крыло у машины. Отец сильно разозлился, надавал ему кучу подзатыльников, а потом взял флягу спирта и куда-то ушел. Вернувшись поздно ночью домой, он сразу накинулся на сына. Избил его кулаками, потом табуреткой, затем приставил нож к его горлу. Подросток вырвался и спрятался в сарае, где находилось ружье отца. Когда мужчина двинулся к сараю, сын взял охотничий обрез и два раза выстрелил в сторону приближающегося силуэта. Мужчина от полученных ран скончался. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" и задержали Даниила на двое суток. По предварительной версии Следственного комитета, преступление совершено на почве личных неприязненных отношений. В марте 2021 года суд приговорил юношу к 4,5 годам колонии за убийство отца, не усмотрев в его действиях признаков необходимой самообороны. 22 февраля следователи в Кандалакше Мурманской области возбудили уголовное дело против 15-летнего подростка по подозрению в том, что он пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика. По данным следствия, 21 февраля несовершеннолетний, 2004 года рождения, избил и пытался задушить 11-летнего потерпевшего. После потери последним сознания, подозреваемый, считая, что мальчик мертв, закопал его в снегу. Взрослые, которые обнаружили ребенка, вызвали бригаду скорой медицинской помощи, медики доставили его в больницу. На теле потерпевшего зафиксированы следы применения насилия. Подозреваемый был задержан, а затем арестован. В июле 2020 года приговором суда ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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