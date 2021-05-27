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На территорию посольства Белоруссии в Литве бросили бутылки с краской
На территорию посольства Белоруссии в Литве бросили бутылки с краской - РИА Новости, 27.05.2021
На территорию посольства Белоруссии в Литве бросили бутылки с краской
Стеклянные бутылки с красками обнаружили на территории посольства Белоруссии в Вильнюсе, правоохранители устанавливают все обстоятельства, передает Sputnik... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T11:16
2021-05-27T11:16
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ВИЛЬНЮС, 27 мая - РИА Новости. Стеклянные бутылки с красками обнаружили на территории посольства Белоруссии в Вильнюсе, правоохранители устанавливают все обстоятельства, передает Sputnik Литва со ссылкой на полицию балтийской республики."Утром в среду правоохранительные органы получили сообщение о том, что на территории белорусского диппредставительства, которое находится на улице Миндауго, обнаружены две стеклянные бутылки с краской. Одна из них была разбита", - пишет Sputnik.Как добавляет агентство, также там были найдены три черно-белые полоски с прикрепленными гайками. Обстоятельства происшествия выясняются.
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белоруссия, вильнюс, литва, в мире

На территорию посольства Белоруссии в Литве бросили бутылки с краской

11:16 27.05.2021
 
© Фото : Lietuvos policijaПолиция Литвы
Полиция Литвы - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Фото : Lietuvos policija
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ВИЛЬНЮС, 27 мая - РИА Новости. Стеклянные бутылки с красками обнаружили на территории посольства Белоруссии в Вильнюсе, правоохранители устанавливают все обстоятельства, передает Sputnik Литва со ссылкой на полицию балтийской республики.
"Утром в среду правоохранительные органы получили сообщение о том, что на территории белорусского диппредставительства, которое находится на улице Миндауго, обнаружены две стеклянные бутылки с краской. Одна из них была разбита", - пишет Sputnik.
Как добавляет агентство, также там были найдены три черно-белые полоски с прикрепленными гайками. Обстоятельства происшествия выясняются.
София Сапега - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
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