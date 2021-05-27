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В СК раскритиковали выполнение поручений по школам после трагедии в Керчи
В СК раскритиковали выполнение поручений по школам после трагедии в Керчи - РИА Новости, 27.05.2021
В СК раскритиковали выполнение поручений по школам после трагедии в Керчи
Половина поручений в области безопасности школ, которые давались на федеральном уровне после трагедии в Керчи, так и не была выполнена, заявил в четверг в ходе... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T11:12
2021-05-27T11:12
нападение на керченский политехнический колледж
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
образование - общество
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Половина поручений в области безопасности школ, которые давались на федеральном уровне после трагедии в Керчи, так и не была выполнена, заявил в четверг в ходе военно-научной конференции в Москве глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.Эта тема вновь привлекла повышенное общественное внимание после недавнего массового убийства в казанском лицее.По словам Бастрыкина, после трагедии в Керчи власти "там тоже долго разбирались и вносили свои предложения по исключению условий, которые способствовали преступлениям подобного рода".Бастрыкин также выступил с критикой в адрес Минпросвещения и Минобрнауки, которые, как профильные ведомства, недостаточно активно, на его взгляд, занимаются воспитанием молодежи.
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нападение на керченский политехнический колледж, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, образование - общество

В СК раскритиковали выполнение поручений по школам после трагедии в Керчи

11:12 27.05.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Половина поручений в области безопасности школ, которые давались на федеральном уровне после трагедии в Керчи, так и не была выполнена, заявил в четверг в ходе военно-научной конференции в Москве глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Эта тема вновь привлекла повышенное общественное внимание после недавнего массового убийства в казанском лицее.
По словам Бастрыкина, после трагедии в Керчи власти "там тоже долго разбирались и вносили свои предложения по исключению условий, которые способствовали преступлениям подобного рода".
"Сегодня вернулись к поручениям, которые были даны руководством страны и правительством. Докладываю - 50% из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнены - вот результат", - констатировал он.
Бастрыкин также выступил с критикой в адрес Минпросвещения и Минобрнауки, которые, как профильные ведомства, недостаточно активно, на его взгляд, занимаются воспитанием молодежи.
Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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Директор казанской школы, где была стрельба, объяснила отсутствие охраны
 
Нападение на Керченский политехнический колледжСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинОбразование - Общество
 
 
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