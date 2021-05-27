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В СК раскритиковали выполнение поручений по школам после трагедии в Керчи

В СК раскритиковали выполнение поручений по школам после трагедии в Керчи - РИА Новости, 27.05.2021

В СК раскритиковали выполнение поручений по школам после трагедии в Керчи

Половина поручений в области безопасности школ, которые давались на федеральном уровне после трагедии в Керчи, так и не была выполнена, заявил в четверг в ходе... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T11:12

2021-05-27T11:12

2021-05-27T11:12

нападение на керченский политехнический колледж

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

образование - общество

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Половина поручений в области безопасности школ, которые давались на федеральном уровне после трагедии в Керчи, так и не была выполнена, заявил в четверг в ходе военно-научной конференции в Москве глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.Эта тема вновь привлекла повышенное общественное внимание после недавнего массового убийства в казанском лицее.По словам Бастрыкина, после трагедии в Керчи власти "там тоже долго разбирались и вносили свои предложения по исключению условий, которые способствовали преступлениям подобного рода".Бастрыкин также выступил с критикой в адрес Минпросвещения и Минобрнауки, которые, как профильные ведомства, недостаточно активно, на его взгляд, занимаются воспитанием молодежи.

https://ria.ru/20210513/dogovor-1732122133.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нападение на керченский политехнический колледж, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, образование - общество