Вологодские власти увеличат грантовую поддержку проектов в сфере культуры

Он отметил, что в 2021 году из 33 поданных на конкурс проектов, поддержку в сумме от 150 до 500 тысяч рублей получили только восемь. Три из них направлены на популяризацию​ творчества поэта Николая Рубцова, чье 85-летие отмечается в нынешнем году. Еще два выделены на издание тактильных книг для людей с нарушениями зрения. Гранты получили также районные библиотеки и музей. В следующем году гранты получат уже 28 проектов в сфере культуры, сообщает пресс-служба.