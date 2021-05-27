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Вологодские власти увеличат грантовую поддержку проектов в сфере культуры
Вологодские власти увеличат грантовую поддержку проектов в сфере культуры - РИА Новости, 27.05.2021
Вологодские власти увеличат грантовую поддержку проектов в сфере культуры
Власти Вологодской области почти вчетверо с 2,5 до 10 миллионов рублей увеличат сумму грантов на проекты в области культуры, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T10:23
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вологодская область
вологодская область
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ВОЛОГДА, 27 мая – РИА Новости. Власти Вологодской области почти вчетверо с 2,5 до 10 миллионов рублей увеличат сумму грантов на проекты в области культуры, сообщает пресс-служба областного правительства.Соответствующий законопроект внесен в областное законодательное собрание и получил одобрение депутатов."Это позволит в 3,5 раза увеличить количество поддерживаемых проектов и, соответственно, участников. Мы получим возможность реализовать больше проектов в сфере культуры и повысить доступность этих проектов для населения. Мы также предлагаем расширить перечень соискателей грантов за счет включения организаций и мастеров традиционных народных художественных промыслов", - рассказал депутатам заместитель губернатора Эдуард Зайнак.
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вологодская область

Вологодские власти увеличат грантовую поддержку проектов в сфере культуры

10:23 27.05.2021
 
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛОГДА, 27 мая – РИА Новости. Власти Вологодской области почти вчетверо с 2,5 до 10 миллионов рублей увеличат сумму грантов на проекты в области культуры, сообщает пресс-служба областного правительства.
Соответствующий законопроект внесен в областное законодательное собрание и получил одобрение депутатов.
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"Это позволит в 3,5 раза увеличить количество поддерживаемых проектов и, соответственно, участников. Мы получим возможность реализовать больше проектов в сфере культуры и повысить доступность этих проектов для населения. Мы также предлагаем расширить перечень соискателей грантов за счет включения организаций и мастеров традиционных народных художественных промыслов", - рассказал депутатам заместитель губернатора Эдуард Зайнак.
Он отметил, что в 2021 году из 33 поданных на конкурс проектов, поддержку в сумме от 150 до 500 тысяч рублей получили только восемь. Три из них направлены на популяризацию​ творчества поэта Николая Рубцова, чье 85-летие отмечается в нынешнем году. Еще два выделены на издание тактильных книг для людей с нарушениями зрения. Гранты получили также районные библиотеки и музей. В следующем году гранты получат уже 28 проектов в сфере культуры, сообщает пресс-служба.
 
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