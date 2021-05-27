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Туризм
https://ria.ru/20210527/pattayya-1734379630.html
Власти Паттайи рассказали, каких туристов будут принимать без карантина
Власти Паттайи рассказали, каких туристов будут принимать без карантина - РИА Новости, 27.05.2021
Власти Паттайи рассказали, каких туристов будут принимать без карантина
Мэр таиландского города Паттайя Сонтхая Кхунплем надеется открыть город для вакцинированных иностранных туристов без карантина к октябрю текущего года, сообщает РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T11:30
2021-05-27T11:38
туризм
коронавирус covid-19
туризм
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новости - туризм
паттайя
astrazeneca
таиланд
вакцинация
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БАНГКОК, 27 мая – РИА Новости. Мэр таиландского города Паттайя Сонтхая Кхунплем надеется открыть город для вакцинированных иностранных туристов без карантина к октябрю текущего года, сообщает в четверг интернет-версия газеты Bangkok Post.На прошедшем в среду совещании с руководителями служб провинциальной администрации он изложил план вакцинации 70 процентов работников туристической отрасли и сферы обслуживания города для создания коллективного иммунитета от COVID-19 к началу октября 2021 года, сообщает издание."В соответствии с нашим планом, иностранные туристы, получившие две дозы вакцины от коронавирусной инфекции в своих странах, смогут въезжать в Паттайю без 14-дневного карантина. Однако они должны будут оставаться на территории районов Бангламунг и Саттахип в течение семи первых дней, прежде чем им будет разрешено посещать другие места", — сказал мэр, слова которого приводит газета.По его словам, такие правила будут действовать для гостей из стран с низким риском заражения COVID-19. При этом туристы, которым разрешат въезд в Паттайю, должны быть вакцинированы препаратом, принятым к использованию в их стране, при условии, что они получили вакцину в течение периода, составляющего не более одного года до момента их прибытия в Паттайю. Для детей до 12 лет, путешествующих с привитыми родителями, будет предусмотрена только необходимость наличия результатов теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до прибытия, добавил мэр.Кхунплем отметил, что план рассчитан на привлечение гостей из многих стран, в том числе из России и Германии, граждане которых составляли значительную часть посетителей города до пандемии.По плану, на первые семь дней пребывания туристы должны останавливаться в отелях, прошедших сертификацию по эпидемиологической безопасности Минздрава Таиланда, и посещать только те места, которые им порекомендует посетить администрация гостиницы.Мэр также сообщил, что ведет переговоры в правительстве Таиланда о выделении Паттайе дополнительных доз препарата от коронавируса, чтобы обеспечить вакцинацию достаточного количества работников туристической индустрии, отелей и предприятий сферы обслуживания в намеченные сроки.Массовая вакцинация начнется в Таиланде в июне – июле 2021 года, когда будут готовы первые партии производимого в стране препарата британско-шведской фирмы AstraZeneca. В настоящее время вакцинация медработников, волонтеров и других работников первого эшелона борьбы с распространением инфекции, а также лиц, принадлежащих к группам риска по состоянию здоровья, осуществляется импортированными партиями вакцин AstraZeneca и Sinivac.На последнюю неделю мая в Таиланде, по официальным данным, привиты 2,2 миллиона человек. Население страны составляет более 69 миллионов.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, паттайя, astrazeneca , таиланд, вакцинация, отдых

Власти Паттайи рассказали, каких туристов будут принимать без карантина

11:30 27.05.2021 (обновлено: 11:38 27.05.2021)
 
© Depositphotos / mrsirapholПляж Паттайя (Pattaya Beach)
Пляж Паттайя (Pattaya Beach) - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Depositphotos / mrsiraphol
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БАНГКОК, 27 мая – РИА Новости. Мэр таиландского города Паттайя Сонтхая Кхунплем надеется открыть город для вакцинированных иностранных туристов без карантина к октябрю текущего года, сообщает в четверг интернет-версия газеты Bangkok Post.
На прошедшем в среду совещании с руководителями служб провинциальной администрации он изложил план вакцинации 70 процентов работников туристической отрасли и сферы обслуживания города для создания коллективного иммунитета от COVID-19 к началу октября 2021 года, сообщает издание.
"В соответствии с нашим планом, иностранные туристы, получившие две дозы вакцины от коронавирусной инфекции в своих странах, смогут въезжать в Паттайю без 14-дневного карантина. Однако они должны будут оставаться на территории районов Бангламунг и Саттахип в течение семи первых дней, прежде чем им будет разрешено посещать другие места", — сказал мэр, слова которого приводит газета.
По его словам, такие правила будут действовать для гостей из стран с низким риском заражения COVID-19. При этом туристы, которым разрешат въезд в Паттайю, должны быть вакцинированы препаратом, принятым к использованию в их стране, при условии, что они получили вакцину в течение периода, составляющего не более одного года до момента их прибытия в Паттайю. Для детей до 12 лет, путешествующих с привитыми родителями, будет предусмотрена только необходимость наличия результатов теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до прибытия, добавил мэр.
Кхунплем отметил, что план рассчитан на привлечение гостей из многих стран, в том числе из России и Германии, граждане которых составляли значительную часть посетителей города до пандемии.
По плану, на первые семь дней пребывания туристы должны останавливаться в отелях, прошедших сертификацию по эпидемиологической безопасности Минздрава Таиланда, и посещать только те места, которые им порекомендует посетить администрация гостиницы.
Мэр также сообщил, что ведет переговоры в правительстве Таиланда о выделении Паттайе дополнительных доз препарата от коронавируса, чтобы обеспечить вакцинацию достаточного количества работников туристической индустрии, отелей и предприятий сферы обслуживания в намеченные сроки.
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Массовая вакцинация начнется в Таиланде в июне – июле 2021 года, когда будут готовы первые партии производимого в стране препарата британско-шведской фирмы AstraZeneca. В настоящее время вакцинация медработников, волонтеров и других работников первого эшелона борьбы с распространением инфекции, а также лиц, принадлежащих к группам риска по состоянию здоровья, осуществляется импортированными партиями вакцин AstraZeneca и Sinivac.
На последнюю неделю мая в Таиланде, по официальным данным, привиты 2,2 миллиона человек. Население страны составляет более 69 миллионов.
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