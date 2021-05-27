https://ria.ru/20210527/pashinyan-1734459035.html
Пашинян анонсировал план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
Пашинян анонсировал план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 27.05.2021
Пашинян анонсировал план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян пообещал в скором времени представить план мирного урегулирования ситуации на границе с... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T16:59
2021-05-27T16:59
2021-05-27T17:07
никол пашинян
мирный
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733204057_0:0:2611:1469_1920x0_80_0_0_2905da89d01d8441a62467e5d1dd79b6.jpg
ЕРЕВАН, 27 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян пообещал в скором времени представить план мирного урегулирования ситуации на границе с Азербайджаном."Очень скоро представлю план мирного урегулирования ситуации на границе. Уверен, что предложение взаимовыгодное и реализуемое за короткий период времени при содействии международного сообщества", - написал Пашинян в Facebook.Ранее минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были пленены, "когда проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Затем инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
https://ria.ru/20210527/azerbaydzhan-1734409563.html
https://ria.ru/20210527/armeniya-1734364003.html
мирный
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733204652_0:0:2580:1935_1920x0_80_0_0_b10c6e7d95166295fe09333ea0a093bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, мирный, азербайджан, армения, в мире