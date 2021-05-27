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Пашинян анонсировал план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
Пашинян анонсировал план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 27.05.2021
Пашинян анонсировал план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян пообещал в скором времени представить план мирного урегулирования ситуации на границе с... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T16:59
2021-05-27T17:07
никол пашинян
мирный
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 27 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян пообещал в скором времени представить план мирного урегулирования ситуации на границе с Азербайджаном."Очень скоро представлю план мирного урегулирования ситуации на границе. Уверен, что предложение взаимовыгодное и реализуемое за короткий период времени при содействии международного сообщества", - написал Пашинян в Facebook.Ранее минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были пленены, "когда проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Затем инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
https://ria.ru/20210527/azerbaydzhan-1734409563.html
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никол пашинян, мирный, азербайджан, армения, в мире

Пашинян анонсировал план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном

16:59 27.05.2021 (обновлено: 17:07 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 27 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян пообещал в скором времени представить план мирного урегулирования ситуации на границе с Азербайджаном.
"Очень скоро представлю план мирного урегулирования ситуации на границе. Уверен, что предложение взаимовыгодное и реализуемое за короткий период времени при содействии международного сообщества", - написал Пашинян в Facebook.
Азербайджанский военный у входа на территорию Албано-удинского христианского храма-монастыря Агоглан в селе Хусулу Лачинского района - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
Вчера, 13:28
В МИД Азербайджана назвали причину напряженности на границе с Арменией
Ранее минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были пленены, "когда проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Затем инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.

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Армянский военнослужащий в приграничном районе - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
Вчера, 09:58
Минобороны Армении опубликовало фамилии плененных военных
 
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