https://ria.ru/20210527/palestina-1734352947.html

МЧС сообщило о проработке маршрутов для вывоза россиян из сектора Газа

МЧС сообщило о проработке маршрутов для вывоза россиян из сектора Газа - РИА Новости, 27.05.2021

МЧС сообщило о проработке маршрутов для вывоза россиян из сектора Газа

МЧС РФ сообщило о проработке сроков и маршрутов для дополнительных рейсов по вывозу россиян, желающих покинуть сектора Газа. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T08:31

2021-05-27T08:31

2021-05-27T10:26

россия

москва

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

в мире

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. МЧС РФ сообщило о проработке сроков и маршрутов для дополнительных рейсов по вывозу россиян, желающих покинуть сектора Газа.Спецбортом в Москву прибыли 64 россиянина из сектора Газа, в том числе 31 ребенок, сообщает МЧС РФ.Добавляется, что рейс осуществлялся в соответствии с распоряжением президента РФ. Прорабатываются сроки и маршруты для дополнительных рейсов.

https://ria.ru/20210526/sektor-1733927873.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, в мире