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МЧС сообщило о проработке маршрутов для вывоза россиян из сектора Газа
МЧС сообщило о проработке маршрутов для вывоза россиян из сектора Газа - РИА Новости, 27.05.2021
МЧС сообщило о проработке маршрутов для вывоза россиян из сектора Газа
МЧС РФ сообщило о проработке сроков и маршрутов для дополнительных рейсов по вывозу россиян, желающих покинуть сектора Газа. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T08:31
2021-05-27T08:31
2021-05-27T10:26
россия
москва
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. МЧС РФ сообщило о проработке сроков и маршрутов для дополнительных рейсов по вывозу россиян, желающих покинуть сектора Газа.Спецбортом в Москву прибыли 64 россиянина из сектора Газа, в том числе 31 ребенок, сообщает МЧС РФ.Добавляется, что рейс осуществлялся в соответствии с распоряжением президента РФ. Прорабатываются сроки и маршруты для дополнительных рейсов.
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россия, москва, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, в мире