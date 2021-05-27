https://ria.ru/20210527/orenburg-1734467060.html

Мэр Оренбурга подтвердил, что в его доме прошли обыски

Мэр Оренбурга подтвердил, что в его доме прошли обыски - РИА Новости, 27.05.2021

Мэр Оренбурга подтвердил, что в его доме прошли обыски

Мэр Оренбурга Владимир Ильиных подтвердил, что полиция провела в его доме и мэрии обыски, но ни ему, ни сотрудникам администрации города каких-либо обвинений не РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T17:31

2021-05-27T17:31

2021-05-27T17:31

владимир ильиных

оренбургская область

оренбург

происшествия

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УФА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Оренбурга Владимир Ильиных подтвердил, что полиция провела в его доме и мэрии обыски, но ни ему, ни сотрудникам администрации города каких-либо обвинений не предъявлено.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Оренбургской области сообщал, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по региону проводят обыск в доме Ильиных.В пресс-службе города агентству сообщили, что Ильиных находится на больничном, а администрация работает в штатном режиме.Он отметил, что "в последние дни в оренбургских пабликах и Telegram-каналах распространяется недостоверная и противоречивая информация о том, что происходит в городской администрации"."Да, в здании мэрии, структурных подразделениях и подведомственных учреждениях прошли оперативные мероприятия. Визитов было несколько. Мы оказываем всестороннюю помощь и открыты для взаимодействия. Сегодня оперативные мероприятия были в моем доме. Никаких обвинений, требований или претензий ко мне или кому-то из сотрудников администрации не предъявлено", - написал мэр Оренбурга.

https://ria.ru/20210527/obysk-1734358060.html

оренбургская область

оренбург

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владимир ильиных, оренбургская область, оренбург, происшествия