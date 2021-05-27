https://ria.ru/20210527/moshenniki-1734393155.html

В ВТБ рассказали, в какой день мошенники чаще всего обзванивают жертв

В ВТБ рассказали, в какой день мошенники чаще всего обзванивают жертв - РИА Новости, 27.05.2021

В ВТБ рассказали, в какой день мошенники чаще всего обзванивают жертв

Мошенники чаще всего обзванивают клиентов банков во вторник, год назад пиковым днем была среда, сообщила пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T12:14

2021-05-27T12:14

2021-05-27T12:14

втб

технологии

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мошенники чаще всего обзванивают клиентов банков во вторник, год назад пиковым днем была среда, сообщила пресс-служба ВТБ.ВТБ проанализировал звонки от клиентов с подозрением на мошенничество и операции, отклоненные банком, c января по апрель текущего года и сравнил их с аналогичным периодом 2020 года. Число подобных звонков за это время выросло на 30%."Максимальное количество обращений зафиксировано в период с 11.00 до 14.00 каждый вторник. Годом ранее пиковым днем была среда, которая в этом году переместилась на вторую строчку "рейтинга" мошеннической активности. Чуть менее активны злоумышленники в четверг и понедельник, в меньшей степени в будние дни - в пятницу", - выяснил банк.По выходным злоумышленники существенно снижают свою активность. В воскресенье число звонков в пять раз ниже среднего значения в будний день, операций - вдвое ниже, указал ВТБ.С точки зрения времени суток, наименьшее число звонков и подтвержденных мошеннических операций происходит от полуночи до 5 часов утра."Мы видим, что мошенники все время меняют свою тактику для "усыпления" внимания клиентов. Это касается как способов получения доступа к клиентской информации, так и времени информационных "атак". Распространено мнение, что они концентрируют свою активность до или после выходных - когда абоненты на связи, но при этом менее бдительны", - заявил руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

https://ria.ru/20210527/lyubov-1734343835.html

https://ria.ru/20210524/moshenniki-1733576989.html

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втб, технологии, общество