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В ВТБ рассказали, в какой день мошенники чаще всего обзванивают жертв
В ВТБ рассказали, в какой день мошенники чаще всего обзванивают жертв - РИА Новости, 27.05.2021
В ВТБ рассказали, в какой день мошенники чаще всего обзванивают жертв
Мошенники чаще всего обзванивают клиентов банков во вторник, год назад пиковым днем была среда, сообщила пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:14
2021-05-27T12:14
втб
технологии
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мошенники чаще всего обзванивают клиентов банков во вторник, год назад пиковым днем была среда, сообщила пресс-служба ВТБ.ВТБ проанализировал звонки от клиентов с подозрением на мошенничество и операции, отклоненные банком, c января по апрель текущего года и сравнил их с аналогичным периодом 2020 года. Число подобных звонков за это время выросло на 30%."Максимальное количество обращений зафиксировано в период с 11.00 до 14.00 каждый вторник. Годом ранее пиковым днем была среда, которая в этом году переместилась на вторую строчку "рейтинга" мошеннической активности. Чуть менее активны злоумышленники в четверг и понедельник, в меньшей степени в будние дни - в пятницу", - выяснил банк.По выходным злоумышленники существенно снижают свою активность. В воскресенье число звонков в пять раз ниже среднего значения в будний день, операций - вдвое ниже, указал ВТБ.С точки зрения времени суток, наименьшее число звонков и подтвержденных мошеннических операций происходит от полуночи до 5 часов утра."Мы видим, что мошенники все время меняют свою тактику для "усыпления" внимания клиентов. Это касается как способов получения доступа к клиентской информации, так и времени информационных "атак". Распространено мнение, что они концентрируют свою активность до или после выходных - когда абоненты на связи, но при этом менее бдительны", - заявил руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
https://ria.ru/20210527/lyubov-1734343835.html
https://ria.ru/20210524/moshenniki-1733576989.html
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втб, технологии, общество

В ВТБ рассказали, в какой день мошенники чаще всего обзванивают жертв

12:14 27.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСнятие наличных денег через банкомат
Снятие наличных денег через банкомат - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мошенники чаще всего обзванивают клиентов банков во вторник, год назад пиковым днем была среда, сообщила пресс-служба ВТБ.
ВТБ проанализировал звонки от клиентов с подозрением на мошенничество и операции, отклоненные банком, c января по апрель текущего года и сравнил их с аналогичным периодом 2020 года. Число подобных звонков за это время выросло на 30%.
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"Максимальное количество обращений зафиксировано в период с 11.00 до 14.00 каждый вторник. Годом ранее пиковым днем была среда, которая в этом году переместилась на вторую строчку "рейтинга" мошеннической активности. Чуть менее активны злоумышленники в четверг и понедельник, в меньшей степени в будние дни - в пятницу", - выяснил банк.
По выходным злоумышленники существенно снижают свою активность. В воскресенье число звонков в пять раз ниже среднего значения в будний день, операций - вдвое ниже, указал ВТБ.
С точки зрения времени суток, наименьшее число звонков и подтвержденных мошеннических операций происходит от полуночи до 5 часов утра.
"Мы видим, что мошенники все время меняют свою тактику для "усыпления" внимания клиентов. Это касается как способов получения доступа к клиентской информации, так и времени информационных "атак". Распространено мнение, что они концентрируют свою активность до или после выходных - когда абоненты на связи, но при этом менее бдительны", - заявил руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
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