https://ria.ru/20210527/minoborony-1734420733.html
Минобороны предложило своих специалистов для изучения и защиты от вирусов
Минобороны предложило своих специалистов для изучения и защиты от вирусов - РИА Новости, 27.05.2021
Минобороны предложило своих специалистов для изучения и защиты от вирусов
Минобороны России предлагает своих специалистов для участия в создании в России современной лабораторно-экспериментальной базы по изучению и защите от вирусов,... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T14:22
2021-05-27T14:22
2021-05-27T14:22
наука
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минобороны России предлагает своих специалистов для участия в создании в России современной лабораторно-экспериментальной базы по изучению и защите от вирусов, говорится в представленных ведомством в правительство предложениях по реализации послания президента РФ.Минобороны выразило готовность активно участвовать в обеспечении "санитарно-эпидемиологической безопасности страны в рамках участия научно-исследовательских организаций Минобороны Россия в соответствующих инновационных программах и создания современной лабораторно-экспериментальной базы, обеспечивающей идентификацию биологических агентов в сжатые сроки и позволяющей оперативно разрабатывать средства защиты от них", говорится в документе, с содержанием которого удалось ознакомиться РИА Новости.Кроме того, оборонное ведомство намерено участвовать в выполнении задач послания по развитию медицинской инфраструктуры через оснащение военно-медицинских организаций высокотехнологичным оборудованием, а также по обновлению и развитию инфраструктуры спортивных и санаторно-курортных учреждений.
https://ria.ru/20210524/virusy-1733670566.html
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