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Суд обязал советника главы МВД Украины опровергнуть пост о Медведчуке
Суд обязал советника главы МВД Украины опровергнуть пост о Медведчуке - РИА Новости, 27.05.2021
Суд обязал советника главы МВД Украины опровергнуть пост о Медведчуке
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук выиграл суд у советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка по делу о... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T14:07
2021-05-27T14:08
оппозиционная платформа - за жизнь
facebook
зорян шкиряк
виктор медведчук
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
в мире
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КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук выиграл суд у советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка по делу о защите чести и достоинства, сообщает в четверг пресс-служба партии."Оболонский районный суд города Киева признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Виктора Медведчука информацию следующего содержания, распространенную Зоряном Шкиряком 28 января 2016 года на своей странице в соцсети Facebook: "...Он активный представитель государства-агрессора и рупор российских террористов в Минском процессе...", "…государственного изменника, адепта "русского мира" и агента российских спецслужб в Украине... Медведчука! Этого засланного... нужно судить!", - говорится в сообщении.Кроме того, суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Медведчука информацию, распространенную Шкиряком в соцсети о том, что Медведчук якобы был завербован агентом КГБ СССР еще со своих студенческих лет, а также о том, что политик якобы является государственным изменником и агентом ФСБ.Суд обязал Шкиряка опровергнуть указанную информацию путем публикации на странице в Facebook резолютивной части решения суда в течение 10 дней со дня его вступления законную силу.
https://ria.ru/20210525/medvedchuk-1733887478.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, facebook, зорян шкиряк, виктор медведчук, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, в мире

Суд обязал советника главы МВД Украины опровергнуть пост о Медведчуке

14:07 27.05.2021 (обновлено: 14:08 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук выиграл суд у советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка по делу о защите чести и достоинства, сообщает в четверг пресс-служба партии.
"Оболонский районный суд города Киева признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Виктора Медведчука информацию следующего содержания, распространенную Зоряном Шкиряком 28 января 2016 года на своей странице в соцсети Facebook: "...Он активный представитель государства-агрессора и рупор российских террористов в Минском процессе...", "…государственного изменника, адепта "русского мира" и агента российских спецслужб в Украине... Медведчука! Этого засланного... нужно судить!", - говорится в сообщении.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, перед заседанием Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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Кроме того, суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Медведчука информацию, распространенную Шкиряком в соцсети о том, что Медведчук якобы был завербован агентом КГБ СССР еще со своих студенческих лет, а также о том, что политик якобы является государственным изменником и агентом ФСБ.
Суд обязал Шкиряка опровергнуть указанную информацию путем публикации на странице в Facebook резолютивной части решения суда в течение 10 дней со дня его вступления законную силу.
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Оппозиционная платформа - За жизньFacebookЗорян ШкирякВиктор МедведчукФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаВ мире
 
 
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