https://ria.ru/20210527/medvedchuk-1734417144.html

Суд обязал советника главы МВД Украины опровергнуть пост о Медведчуке

Суд обязал советника главы МВД Украины опровергнуть пост о Медведчуке - РИА Новости, 27.05.2021

Суд обязал советника главы МВД Украины опровергнуть пост о Медведчуке

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук выиграл суд у советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка по делу о... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T14:07

2021-05-27T14:07

2021-05-27T14:08

оппозиционная платформа - за жизнь

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зорян шкиряк

виктор медведчук

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

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КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук выиграл суд у советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка по делу о защите чести и достоинства, сообщает в четверг пресс-служба партии."Оболонский районный суд города Киева признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Виктора Медведчука информацию следующего содержания, распространенную Зоряном Шкиряком 28 января 2016 года на своей странице в соцсети Facebook: "...Он активный представитель государства-агрессора и рупор российских террористов в Минском процессе...", "…государственного изменника, адепта "русского мира" и агента российских спецслужб в Украине... Медведчука! Этого засланного... нужно судить!", - говорится в сообщении.Кроме того, суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Медведчука информацию, распространенную Шкиряком в соцсети о том, что Медведчук якобы был завербован агентом КГБ СССР еще со своих студенческих лет, а также о том, что политик якобы является государственным изменником и агентом ФСБ.Суд обязал Шкиряка опровергнуть указанную информацию путем публикации на странице в Facebook резолютивной части решения суда в течение 10 дней со дня его вступления законную силу.

https://ria.ru/20210525/medvedchuk-1733887478.html

https://ria.ru/20210521/medvedchuk-1733376560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, facebook, зорян шкиряк, виктор медведчук, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, в мире