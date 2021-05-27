https://ria.ru/20210527/medpomosch-1734437208.html

Архангельский губернатор рассказал о планах по улучшению медпомощи

Архангельский губернатор рассказал о планах по улучшению медпомощи - РИА Новости, 27.05.2021

Архангельский губернатор рассказал о планах по улучшению медпомощи

Архангельская область направит на повышение доступности первичной медицинской помощи порядка 6,3 миллиарда рублей до 2025 года, средства пойдут на ремонт и... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:32

2021-05-27T15:32

2021-05-27T15:32

архангельская область

александр цыбульский

здоровье - общество

архангельская область

общество

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АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая – РИА Новости. Архангельская область направит на повышение доступности первичной медицинской помощи порядка 6,3 миллиарда рублей до 2025 года, средства пойдут на ремонт и строительство объектов здравоохранения, приобретение оборудования и автомобилей скорой помощи, сообщил губернатор Александр Цыбульский в ходе выступления с посланием областному собранию депутатов."На региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения в ближайшие пять лет Архангельская область направит 6,3 миллиарда рублей. Средства выделены из федерального бюджета на 2021–2025 годы. Региональное софинансирование составит более 200 миллионов рублей", - сказал Цыбульский.По его словам, в рамках этой программы предстоит построить 19 новых объектов здравоохранения: фельдшерско-акушерские пункты, участковые больницы, амбулатории, поликлиники. "Они полностью заменят те, которые сегодня имеют износ, близкий к 100%. На эти цели мы направим 2,3 миллиарда рублей. Также в ближайшие пять лет нам предстоит провести капитальный ремонт 24 зданий больниц и поликлиник, где оказывают первичную медико-санитарную помощь. Мы предусмотрим на это почти 2,2 миллиарда рублей", - уточнил глава региона.Также в рамках реализации программы запланировано приобретение 638 единиц нового медицинского оборудования, которые позволят существенно обновить имеющийся парк медицинской техники, отказаться от использования дорогостоящих расходных материалов. На эти цели предусмотрено 1,7 миллиарда рублей. Будут приобретаться и автомобили скорой помощи: по плану – 129 единиц."Другой важной задачей на 2021 и последующие годы является профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний. Открытие в Архангельской области центров амбулаторной онкологической помощи позволит сократить сроки обследования, постановки диагноза и определения тактики лечения таких пациентов", - считает Цыбульский.Еще один приоритет ближайшего времени – вакцинация от коронавируса. Вкупе с эффективными противоэпидемиологическими мерами это позволит вернуться к организации плановой медицинской помощи, важным направлением станет увеличение охвата населения профилактическими осмотрами, в том числе диспансеризацией.Глава региона поставил задачу обеспечить охват профилактическими мероприятиями в 2021 году не менее 20% населения области с последующим ежегодным увеличением доли жителей, прошедших профилактические осмотры. Запустить масштабную программу диспансеризации жителей области региональному министерству здравоохранения поручено с 1 июля.Особое внимание глава региона уделил и продолжению цифровизации отрасли. В частности, речь идет о создании автоматизированных рабочих мест, приобретении серверного оборудования и средств защиты информации, что позволит уже в этом году приступить к внедрению централизованных информационных систем в сфере здравоохранения. В итоге специалист в областном центре сможет в режиме удаленного доступа владеть информацией о состоянии пациента и оказать консультацию по протоколу лечения участковым врачам, находящимся на местах. Это важно для удаленных территорий области, где есть дефицит в узких специалистах. Для этого в регионе планируется создать референс-центр на базе Архангельской областной клинической больницы. Глава региона подчеркнул, что в полном объеме будет продолжена и реализация национального проекта "Здравоохранение": Архангельская область участвует в семи его направлениях.

https://ria.ru/20210527/remont-1734429574.html

https://ria.ru/20210527/arkhangelsk-1734431687.html

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр цыбульский, здоровье - общество, архангельская область, общество