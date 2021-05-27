Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20210527/medpomosch-1734437208.html
Архангельский губернатор рассказал о планах по улучшению медпомощи
Архангельский губернатор рассказал о планах по улучшению медпомощи - РИА Новости, 27.05.2021
Архангельский губернатор рассказал о планах по улучшению медпомощи
Архангельская область направит на повышение доступности первичной медицинской помощи порядка 6,3 миллиарда рублей до 2025 года, средства пойдут на ремонт и... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:32
2021-05-27T15:32
архангельская область
александр цыбульский
здоровье - общество
архангельская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577330650_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_299bb2424f996e75d8f342796560ed97.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая – РИА Новости. Архангельская область направит на повышение доступности первичной медицинской помощи порядка 6,3 миллиарда рублей до 2025 года, средства пойдут на ремонт и строительство объектов здравоохранения, приобретение оборудования и автомобилей скорой помощи, сообщил губернатор Александр Цыбульский в ходе выступления с посланием областному собранию депутатов."На региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения в ближайшие пять лет Архангельская область направит 6,3 миллиарда рублей. Средства выделены из федерального бюджета на 2021–2025 годы. Региональное софинансирование составит более 200 миллионов рублей", - сказал Цыбульский.По его словам, в рамках этой программы предстоит построить 19 новых объектов здравоохранения: фельдшерско-акушерские пункты, участковые больницы, амбулатории, поликлиники. "Они полностью заменят те, которые сегодня имеют износ, близкий к 100%. На эти цели мы направим 2,3 миллиарда рублей. Также в ближайшие пять лет нам предстоит провести капитальный ремонт 24 зданий больниц и поликлиник, где оказывают первичную медико-санитарную помощь. Мы предусмотрим на это почти 2,2 миллиарда рублей", - уточнил глава региона.Также в рамках реализации программы запланировано приобретение 638 единиц нового медицинского оборудования, которые позволят существенно обновить имеющийся парк медицинской техники, отказаться от использования дорогостоящих расходных материалов. На эти цели предусмотрено 1,7 миллиарда рублей. Будут приобретаться и автомобили скорой помощи: по плану – 129 единиц."Другой важной задачей на 2021 и последующие годы является профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний. Открытие в Архангельской области центров амбулаторной онкологической помощи позволит сократить сроки обследования, постановки диагноза и определения тактики лечения таких пациентов", - считает Цыбульский.Еще один приоритет ближайшего времени – вакцинация от коронавируса. Вкупе с эффективными противоэпидемиологическими мерами это позволит вернуться к организации плановой медицинской помощи, важным направлением станет увеличение охвата населения профилактическими осмотрами, в том числе диспансеризацией.Глава региона поставил задачу обеспечить охват профилактическими мероприятиями в 2021 году не менее 20% населения области с последующим ежегодным увеличением доли жителей, прошедших профилактические осмотры. Запустить масштабную программу диспансеризации жителей области региональному министерству здравоохранения поручено с 1 июля.Особое внимание глава региона уделил и продолжению цифровизации отрасли. В частности, речь идет о создании автоматизированных рабочих мест, приобретении серверного оборудования и средств защиты информации, что позволит уже в этом году приступить к внедрению централизованных информационных систем в сфере здравоохранения. В итоге специалист в областном центре сможет в режиме удаленного доступа владеть информацией о состоянии пациента и оказать консультацию по протоколу лечения участковым врачам, находящимся на местах. Это важно для удаленных территорий области, где есть дефицит в узких специалистах. Для этого в регионе планируется создать референс-центр на базе Архангельской областной клинической больницы. Глава региона подчеркнул, что в полном объеме будет продолжена и реализация национального проекта "Здравоохранение": Архангельская область участвует в семи его направлениях.
https://ria.ru/20210527/remont-1734429574.html
https://ria.ru/20210527/arkhangelsk-1734431687.html
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577330650_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_e72bf6ef81d73878dd23b35b24e2d740.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр цыбульский, здоровье - общество, архангельская область, общество

Архангельский губернатор рассказал о планах по улучшению медпомощи

15:32 27.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава Архангельской области Александр Цыбульский
Глава Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая – РИА Новости. Архангельская область направит на повышение доступности первичной медицинской помощи порядка 6,3 миллиарда рублей до 2025 года, средства пойдут на ремонт и строительство объектов здравоохранения, приобретение оборудования и автомобилей скорой помощи, сообщил губернатор Александр Цыбульский в ходе выступления с посланием областному собранию депутатов.
"На региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения в ближайшие пять лет Архангельская область направит 6,3 миллиарда рублей. Средства выделены из федерального бюджета на 2021–2025 годы. Региональное софинансирование составит более 200 миллионов рублей", - сказал Цыбульский.
По его словам, в рамках этой программы предстоит построить 19 новых объектов здравоохранения: фельдшерско-акушерские пункты, участковые больницы, амбулатории, поликлиники. "Они полностью заменят те, которые сегодня имеют износ, близкий к 100%. На эти цели мы направим 2,3 миллиарда рублей. Также в ближайшие пять лет нам предстоит провести капитальный ремонт 24 зданий больниц и поликлиник, где оказывают первичную медико-санитарную помощь. Мы предусмотрим на это почти 2,2 миллиарда рублей", - уточнил глава региона.
Также в рамках реализации программы запланировано приобретение 638 единиц нового медицинского оборудования, которые позволят существенно обновить имеющийся парк медицинской техники, отказаться от использования дорогостоящих расходных материалов. На эти цели предусмотрено 1,7 миллиарда рублей. Будут приобретаться и автомобили скорой помощи: по плану – 129 единиц.
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
15:03Архангельская область
Архангельская область получила более четырех миллиардов рублей на ремонт дорог
"Другой важной задачей на 2021 и последующие годы является профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний. Открытие в Архангельской области центров амбулаторной онкологической помощи позволит сократить сроки обследования, постановки диагноза и определения тактики лечения таких пациентов", - считает Цыбульский.
Еще один приоритет ближайшего времени – вакцинация от коронавируса. Вкупе с эффективными противоэпидемиологическими мерами это позволит вернуться к организации плановой медицинской помощи, важным направлением станет увеличение охвата населения профилактическими осмотрами, в том числе диспансеризацией.
Глава региона поставил задачу обеспечить охват профилактическими мероприятиями в 2021 году не менее 20% населения области с последующим ежегодным увеличением доли жителей, прошедших профилактические осмотры. Запустить масштабную программу диспансеризации жителей области региональному министерству здравоохранения поручено с 1 июля.
Особое внимание глава региона уделил и продолжению цифровизации отрасли. В частности, речь идет о создании автоматизированных рабочих мест, приобретении серверного оборудования и средств защиты информации, что позволит уже в этом году приступить к внедрению централизованных информационных систем в сфере здравоохранения. В итоге специалист в областном центре сможет в режиме удаленного доступа владеть информацией о состоянии пациента и оказать консультацию по протоколу лечения участковым врачам, находящимся на местах. Это важно для удаленных территорий области, где есть дефицит в узких специалистах. Для этого в регионе планируется создать референс-центр на базе Архангельской областной клинической больницы. Глава региона подчеркнул, что в полном объеме будет продолжена и реализация национального проекта "Здравоохранение": Архангельская область участвует в семи его направлениях.
Архангельск - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
15:10Архангельская область
Цыбульский поручил приобрести квартиры для жителей сошедших со свай домов
 
Архангельская областьАлександр ЦыбульскийЗдоровье - ОбществоАрхангельская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:29NYT: в США заподозрили украинских чиновников во вмешательстве в выборы
02:23WP: Турция повлияла на позицию НАТО по Белоруссии
02:20Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
02:17Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки
02:11Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
02:04Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
01:38Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
01:30Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
01:26Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка
01:23У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер
01:17Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин
01:07ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
01:04В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19
00:44Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
00:19В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак
00:16Счетная палата назвала самые открытые органы власти
00:13Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
23:50В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией
23:41Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
23:38Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном
Лента новостейМолния