https://ria.ru/20210527/meditsina-1733182940.html

"Руки уже опускаются": как врачи уезжают в села и остаются ни с чем

"Руки уже опускаются": как врачи уезжают в села и остаются ни с чем - РИА Новости, 27.05.2021

"Руки уже опускаются": как врачи уезжают в села и остаются ни с чем

Медикам, приехавшим работать в сельскую местность по программе "Земский доктор/фельдшер", полагаются подъемные. Врачам, готовым отработать пять лет, — миллион... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T08:00

2021-05-27T08:00

2021-05-27T08:02

россия

татьяна семенова

врачи

здоровье

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

правительство орловской области

тамбовская область

орловская область

калининград

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Лина Панченко. Медикам, приехавшим работать в сельскую местность по программе "Земский доктор/фельдшер", полагаются подъемные. Врачам, готовым отработать пять лет, — миллион рублей, фельдшерам — 500 тысяч. Однако региональные власти часто отказывают в выплатах. Даже если выиграть суд, добиться обещанного сложно.Рассчитывала переехать в областьФельдшеру из Орла Инне Смирновой пятьдесят два. В скорой помощи — со студенческих времен. Чтобы успеть на смену, встает в полпятого утра и спешит на автобус — до больницы 25 километров. Зарплата — 27 тысяч рублей. "Раньше работала на станции, обслуживающей Орловский район, — рассказывает она РИА Новости. — Мы получали "деревенские" и "чернобыльские" надбавки, дополнительные дни к отпуску. Все бригады полностью укомплектованы, грамотные работники, молодежи было у кого перенимать опыт".В январе 2019-го районную скорую упразднили, сотрудникам предложили перейти на станцию в Орел. Зоны обслуживания объединили, а льготы отменили. "Большинство из-за низких доходов и высоких нагрузок разбежались, многие уехали в Москву", — продолжает Смирнова.Сама она нашла работу в соседнем районе — в отделении скорой помощи Мценской ЦРБ. Устроилась туда 14 января 2020-го. Рассчитывала, что, когда получит подъемные, добавит накопления и приобретет там жилье. Квартиру в Орле хотела оставить дочке.Вычеркнули из спискаВ феврале Смирнова подала заявление на выплату. Дату в документе попросили не ставить, не объяснив причину. Рассмотреть обязаны были за 20 дней, но тянули с ответом два месяца. "Я не выдержала. Приехала в областной департамент здравоохранения и поставила в бумаге число", — говорит фельдшер.Потом ее несколько раз заставляли переписывать заявление под разными предлогами. В июле прошлого года пришел отказ. Основание — должность исключили из списка.Еще одна орловчанка — Оксана Костина — фельдшер с четырнадцатилетним стажем. Девятнадцатого февраля 2020-го ее приняли в штат скорой помощи районной больницы поселка Залегощь в 63 километрах от города."Конечно, рассчитывала на выплату, — отмечает она. — В марте подала заявление".Ответ тоже ждала четыре месяца. Отказали по той же причине, что и Смирновой."Подрывают доверие"Фельдшеры обратились в Советский районный суд Орла, 10 декабря 2020-го там вынесли решение в их пользу (есть в распоряжении РИА Новости). Установили, что областной депздрав "уже после подачи истцами заявлений" изменил перечень должностей сельских медработников. Как выяснилось, в ведомстве за это время успели дважды издать соответствующие приказы. В вердикте указано, что "произвольно, по собственному усмотрению" департамент так поступать не вправе, положение медработников ухудшать нельзя. Ответчика обязали заключить с фельдшерами договоры на компенсацию."Иное означало бы отказ государства от выполнения своих обязательств, что подрывает доверие граждан к его действиям", — подчеркнул суд. Сделали задним числомРешение вступило в силу в марте. В департаменте предупредили, что общаться с фельдшерами будут "только по исполнительному листу". Вчитавшись в условия новых договоров, Смирнова и Костина обнаружили, что оставаться на месте в случае согласия им придется еще пять лет — с момента подписания документа."Мы уже отработали почти полтора года, — возмущается Смирнова. — C таким отношением легче уволиться и вернуться в Орел".Дальнейший диалог с чиновниками фельдшеры решили вести через прокуратуру.В администрации губернатора и правительства Орловской области на запрос РИА Новости сообщили, что "во исполнение решения суда" департамент и больница подготовили для Смирновой и Костиной договор о предоставлении единовременной выплаты, но они отказались его подписать.Активист утверждает, что многие врачи передумали трудоустраиваться в селах, узнав, что их коллеги судятся за подъемные.Затянули с оформлениемЭти проблемы возникли в регионе несколько лет назад. По данным прокуратуры Орловской области, в 2018-м с жалобами обратились 18 молодых врачей. Власти ссылались на отсутствие финансирования (60 процентов подъемных поступает из федерального бюджета по линии ФОМС, остальное дает область).Однако прокурорская проверка показала, что депздрав поздно подал в Москву заявки на выделение денег. Зампрокурора области Сергей Панкратов пояснял, что врачи оформили документы в сентябре, но в Москву все отправили лишь середине декабря. Предыдущий руководитель ведомства Александр Лялюхин, при котором это произошло, после вмешательства прокуратуры покинул пост.Орловский суд, вставший на сторону врачей, отметил "ненадлежащее исполнение уполномоченными органами возложенных на них обязанностей". В пользу всех 18 медработников взыскали по 600 тысяч рублей с ФОМС и по 400 тысяч — с местных властей. "Хотел остаться здесь работать"Между тем в Тамбовской области прокуратура уже два года пытается заставить областное управление здравоохранения выплатить молодому врачу-стоматологу Максиму Ярыгину положенную ему компенсацию — миллион рублей. В 2019-м Ярыгин окончил мединститут и устроился в центральную районную больницу города Моршанска."Главврач сказал, что мне должны за это перечислить миллион, — вспоминает стоматолог в беседе с РИА Новости. — Планировал купить жилье в области. Хотел остаться — сам я из Бондарского района".Однако спустя два месяца специалисту отказали в подъемных. Чиновники, по его словам, сослались на то, что выделенные на год средства уже израсходовали. "Предложили в 2020-м устроиться в другое село и снова подать заявку", — добавляет врач.Ярыгин обратился в прокуратуру. Там организовали проверку, установили нарушение и направили в управление здравоохранения представление с требованием устранить несправедливость в 30-дневный срок и привлечь виновных к ответственности.Миллион дали другомуЧиновники не подчинились. Тогда юристы надзорного ведомства помогли Ярыгину составить иск.Представитель управления здравоохранения не спорил с тем, что специалист имеет право на компенсацию. Но все равно просил суд отклонить иск, поскольку ранее в учреждение приняли другого зубного доктора и выплатили миллион. А на Ярыгина денег не хватило.Суд указал в вердикте (копия имеется в распоряжении агентства), что "таких граждан, которые не смогли получить компенсационную выплату, на территории Тамбовской области в разных учреждениях здравоохранения пять человек". И оставил стоматолога тоже без подъемных.Тот подал апелляцию в область, но безрезультатно. Судиться дальше врачу не по карману.Будем обращаться к губернаторуВ прокуратуре Тамбовской области РИА Новости подтвердили, что Ярыгин "однозначно имеет право на компенсацию"."Когда мы проводили проверку, нам пояснили, что врачу отказали из-за того, что закончился лимит федеральных денежных средств на финансовый год, — говорит старший помощник областного прокурора по взаимодействию со СМИ Галина Соболева. — Управление здравоохранения попросило у Минздрава дополнительное финансирование, но деньги не поступили. Мы считаем, что это не может служить основанием для отказа".По словам собеседницы, необходимо добиться, чтобы для Ярыгина нашли средства в федеральной казне. "Мы собираемся обратиться к губернатору", — добавила Соболева. Программа не безразмернаНа отказы в выплатах по программе "Земский доктор/фельдшер" жаловались также в Курской, Новосибирской, и Астраханской областях. В Калининграде сложилась обратная ситуация: деньги медику перечислили, но ФСБ завела на него уголовное дело. Обвинили в мошенничестве при получении миллиона рублей подъемных. Впрочем, после митингов в поддержку доктора преследование прекратили — из-за отсутствия состава преступления. Лидер профсоюза сомневается, что программа в принципе способна полностью решить проблему нехватки сельских медработников. По его мнению, правильнее было бы выделять служебное жилье и платить надбавки.Исполнение на нольВ Министерстве здравоохранения России на наши вопросы не ответили. Ранее ведомство отчитывалось, что с 2012 по 2017 год на работу в села, поселки и города с населением менее пятидесяти тысяч человек привлекли около 30 тысяч медиков.Однако осенью 2019-го замминистра здравоохранения Татьяна Семенова говорила, что в ряде регионов "Земский доктор" и "Земский фельдшер" исполняются "на ноль процентов". По ее словам, такое отношение чиновников на местах к государственной программе, финансируемой на федеральном уровне, недопустимо.

https://ria.ru/20201120/medrabotniki-1585370410.html

https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594811982.html

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россия, татьяна семенова, врачи, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), правительство орловской области, тамбовская область, орловская область, калининград, медицина, общество