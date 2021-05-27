Спикер облдумы: Воронежская область достойно прошла пик пандемии
14:53 27.05.2021 (обновлено: 15:47 27.05.2021)
© Фото : сайт Воронежской городской клинической больницы №3Городская клиническая больница №3 в Воронеже
ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Воронежская область достойно прошла пик кризиса, связанного с пандемией новой коронавирусной инфекции, и уверенно восстанавливает свой потенциал, заявил в четверг председатель областной думы Владимир Нетесов.
В ходе очередного заседания депутаты заслушали отчет губернатора Александра Гусева о результатах деятельности правительства за 2020 год. По словам Гусева, валовой региональный продукт составил 103,4% от предыдущего года, промышленное производство - 104,1%, сельское хозяйство - 102,1%, реальная заработная плата - 103,2%, инвестиции - 103,5%.
По исполнению финансовых обязательств по нацпроектам Воронежская область заняла первое место в ЦФО, а ряд кризисных явлений в экономике и возросшие расходы на борьбу с коронавирусом не помешали бюджету региона оставаться профицитным. Доходная часть составила 143,9 миллиарда рублей, что на 6 миллиардов превышает запланированные показатели и на 25,1 миллиарда – размер бюджета докризисного 2019 года. По уровню прироста собственных налоговых и неналоговых доходов (12,3%) область заняла седьмое место в РФ.
В 2020 году Воронежская область по объему привлеченных инвестиций (258,5 миллиарда рублей) занимала третье место в ЦФО. По производству сельскохозяйственной продукции регион входит в пятерку лидеров среди субъектов РФ - пятое место.
"Главный вывод, который можно сделать из полученной информации, - это то, что благодаря беспрецедентной поддержке федеральных властей, совместным усилиям региональной исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления, а самое главное - благодаря жителям Воронежской области, их труду, высокой сознательности и ответственности - область в целом достойно прошла пик кризиса, связанного с пандемией. И сейчас уверенно восстанавливает свой потенциал, а по каким-то направлениях даже опережает ранее достигнутые показатели", - отметил Нетесов.
Он добавил, что четкая и слаженная работа всей системы управления позволила сохранить социальную и политическую стабильность в области. В частности, легитимно и демократично, в условиях достаточно высокой активности избирателей - провести выборы Воронежской областной и Воронежской городской дум, сформировать региональный парламент и представительные органы местного самоуправления, своевременно утвердить бюджет области на 2021 год. По словам Нетесова, несмотря на то, что высокое напряжение, вызванное пандемией в социальной сфере, экономике и на рынке труда сегодня удалось максимально снять, свою контролирующую и координирующую функцию региональный парламент ослаблять не намерен.
"В своей повседневной работе мы будем вести конструктивный диалог с нашими избирателями, жителями Воронежской области, выстраивать коммуникации с политическими и общественными организациями, институтами гражданского общества, осуществлять постоянный мониторинг и контроль экономической и социальной ситуации в регионе", - подчеркнул Нетесов.
Парламентарии приняли отчет губернатор о работе правительства области в 2020 году.
Другие новости региона читайте здесь>>