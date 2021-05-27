https://ria.ru/20210527/koronavirus-1734426981.html

Спикер облдумы: Воронежская область достойно прошла пик пандемии

Спикер облдумы: Воронежская область достойно прошла пик пандемии - РИА Новости, 27.05.2021

Спикер облдумы: Воронежская область достойно прошла пик пандемии

Воронежская область достойно прошла пик кризиса, связанного с пандемией новой коронавирусной инфекции, и уверенно восстанавливает свой потенциал, заявил в... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T14:53

2021-05-27T14:53

2021-05-27T15:47

воронежская область

россия

владимир нетесов

александр гусев (государственный служащий)

воронежская городская дума

гусев

воронежская область

экономика

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ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Воронежская область достойно прошла пик кризиса, связанного с пандемией новой коронавирусной инфекции, и уверенно восстанавливает свой потенциал, заявил в четверг председатель областной думы Владимир Нетесов.В ходе очередного заседания депутаты заслушали отчет губернатора Александра Гусева о результатах деятельности правительства за 2020 год. По словам Гусева, валовой региональный продукт составил 103,4% от предыдущего года, промышленное производство - 104,1%, сельское хозяйство - 102,1%, реальная заработная плата - 103,2%, инвестиции - 103,5%.По исполнению финансовых обязательств по нацпроектам Воронежская область заняла первое место в ЦФО, а ряд кризисных явлений в экономике и возросшие расходы на борьбу с коронавирусом не помешали бюджету региона оставаться профицитным. Доходная часть составила 143,9 миллиарда рублей, что на 6 миллиардов превышает запланированные показатели и на 25,1 миллиарда – размер бюджета докризисного 2019 года. По уровню прироста собственных налоговых и неналоговых доходов (12,3%) область заняла седьмое место в РФ.В 2020 году Воронежская область по объему привлеченных инвестиций (258,5 миллиарда рублей) занимала третье место в ЦФО. По производству сельскохозяйственной продукции регион входит в пятерку лидеров среди субъектов РФ - пятое место."Главный вывод, который можно сделать из полученной информации, - это то, что благодаря беспрецедентной поддержке федеральных властей, совместным усилиям региональной исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления, а самое главное - благодаря жителям Воронежской области, их труду, высокой сознательности и ответственности - область в целом достойно прошла пик кризиса, связанного с пандемией. И сейчас уверенно восстанавливает свой потенциал, а по каким-то направлениях даже опережает ранее достигнутые показатели", - отметил Нетесов.Он добавил, что четкая и слаженная работа всей системы управления позволила сохранить социальную и политическую стабильность в области. В частности, легитимно и демократично, в условиях достаточно высокой активности избирателей - провести выборы Воронежской областной и Воронежской городской дум, сформировать региональный парламент и представительные органы местного самоуправления, своевременно утвердить бюджет области на 2021 год. По словам Нетесова, несмотря на то, что высокое напряжение, вызванное пандемией в социальной сфере, экономике и на рынке труда сегодня удалось максимально снять, свою контролирующую и координирующую функцию региональный парламент ослаблять не намерен."В своей повседневной работе мы будем вести конструктивный диалог с нашими избирателями, жителями Воронежской области, выстраивать коммуникации с политическими и общественными организациями, институтами гражданского общества, осуществлять постоянный мониторинг и контроль экономической и социальной ситуации в регионе", - подчеркнул Нетесов.Парламентарии приняли отчет губернатор о работе правительства области в 2020 году.

https://ria.ru/20210527/koronavirus-1734383554.html

https://ria.ru/20210414/remont-1728246578.html

https://ria.ru/20210525/lgoty-1733846623.html

россия

гусев

воронежская область

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россия, владимир нетесов, александр гусев (государственный служащий), воронежская городская дума, гусев, воронежская область, экономика