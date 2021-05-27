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Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 27.05.2021

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T11:40

2021-05-27T11:40

2021-05-27T11:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чукотский автономный округ

здоровье - общество

амурская область

камчатский край

магаданская область

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва, Еврейская автономная область, Республика Северная Осетия-Алания - 0,04%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Камчатский край, Амурская область - 0,05%", - говорится в сообщении.

чукотский автономный округ

амурская область

камчатский край

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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