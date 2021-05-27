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Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 27.05.2021
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T11:40
2021-05-27T11:40
2021-05-27T11:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
здоровье - общество
амурская область
камчатский край
магаданская область
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва, Еврейская автономная область, Республика Северная Осетия-Алания - 0,04%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Камчатский край, Амурская область - 0,05%", - говорится в сообщении.
чукотский автономный округ
амурская область
камчатский край
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