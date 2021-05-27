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В Москве выявили 3105 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 3105 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 27.05.2021

В Москве выявили 3105 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 3 105, Санкт-Петербурге - 836, Подмосковье - 735, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T11:35

2021-05-27T11:35

2021-05-27T11:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 3 105, Санкт-Петербурге - 836, Подмосковье - 735, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3105, 2. Санкт-Петербург - 836, 3. Московская область - 735", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Магаданской области - 4, Ненецком автономном округе - 3, Еврейской автономной области - 2.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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