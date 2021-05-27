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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210527/koronavirus-1734384598.html
В Москве выявили 3105 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 3105 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 27.05.2021
В Москве выявили 3105 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 3 105, Санкт-Петербурге - 836, Подмосковье - 735, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T11:35
2021-05-27T11:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 3 105, Санкт-Петербурге - 836, Подмосковье - 735, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3105, 2. Санкт-Петербург - 836, 3. Московская область - 735", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Магаданской области - 4, Ненецком автономном округе - 3, Еврейской автономной области - 2.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество

В Москве выявили 3105 новых случаев заражения коронавирусом

11:35 27.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач оказывает помощь пациенту в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №40 в Москве
Врач оказывает помощь пациенту в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 3 105, Санкт-Петербурге - 836, Подмосковье - 735, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 3105, 2. Санкт-Петербург - 836, 3. Московская область - 735", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Магаданской области - 4, Ненецком автономном округе - 3, Еврейской автономной области - 2.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Магаданская областьОбщество
 
 
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