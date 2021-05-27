https://ria.ru/20210527/koronavirus-1734347888.html

В Китае назвали клеветой заявление США о "лабораторной утечке" коронавируса

В Китае назвали клеветой заявление США о "лабораторной утечке" коронавируса - РИА Новости, 27.05.2021

В Китае назвали клеветой заявление США о "лабораторной утечке" коронавируса

Посольство Китая в Вашингтоне осудило попытки обвинить Пекин в "лабораторной утечке" коронавируса.. Об этом следует из заявления, размещенном на сайте дипмиссии РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T05:35

2021-05-27T05:35

2021-05-27T05:51

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

вашингтон

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китай

вашингтон (город)

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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Посольство Китая в Вашингтоне осудило попытки обвинить Пекин в "лабораторной утечке" коронавируса.. Об этом следует из заявления, размещенном на сайте дипмиссии после слов президента США Джо Байдена, не исключившего подобную версию происхождения возбудителя COVID-19.Как отмечается в сообщении, "не так давно некоторые люди пытались разыграть старый трюк с привлечением к себе внимания по теме происхождения коронавируса". Неназванное заявление Пекин воспринял как кампанию по клевете и перекладыванию вины, а также как возрождение заговорщицкой теории о "лабораторной утечке".Посольство подчеркивает, что "некоторые политические силы пытались манипулировать и обвинять с самого начала пандемии". Пекин также добавил, что политизация расследования усложнит установление происхождения вируса."Из чувства ответственности перед здоровьем всего человечества мы поддержали совместное изучение всех первых зафиксированных случаев коронавируса и расследование, касающееся всех секретных биолабораторий по всему миру. Расследование должно быть полным, открытым и научно обоснованным, должно быть доведено до конца и прояснить ситуацию", — заявил представитель китайского посольства в США.Сообщение посольства Китая появилось после распространенного Белым домом релиза, согласно которому версия распространения вируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. В сообщении Белого дома приведены слова Байдена о том, что разведсообщество США "объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу".

https://ria.ru/20210524/uchenye-1733583328.html

https://ria.ru/20210526/koronavirus-1733910871.html

вашингтон

китай

вашингтон (город)

сша

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коронавирус covid-19, вашингтон, джо байден, китай, вашингтон (город), сша, в мире