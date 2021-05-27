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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210527/koronavirus-1734347888.html
В Китае назвали клеветой заявление США о "лабораторной утечке" коронавируса
В Китае назвали клеветой заявление США о "лабораторной утечке" коронавируса - РИА Новости, 27.05.2021
В Китае назвали клеветой заявление США о "лабораторной утечке" коронавируса
Посольство Китая в Вашингтоне осудило попытки обвинить Пекин в "лабораторной утечке" коронавируса.. Об этом следует из заявления, размещенном на сайте дипмиссии РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T05:35
2021-05-27T05:51
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вашингтон
джо байден
китай
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Посольство Китая в Вашингтоне осудило попытки обвинить Пекин в "лабораторной утечке" коронавируса.. Об этом следует из заявления, размещенном на сайте дипмиссии после слов президента США Джо Байдена, не исключившего подобную версию происхождения возбудителя COVID-19.Как отмечается в сообщении, "не так давно некоторые люди пытались разыграть старый трюк с привлечением к себе внимания по теме происхождения коронавируса". Неназванное заявление Пекин воспринял как кампанию по клевете и перекладыванию вины, а также как возрождение заговорщицкой теории о "лабораторной утечке".Посольство подчеркивает, что "некоторые политические силы пытались манипулировать и обвинять с самого начала пандемии". Пекин также добавил, что политизация расследования усложнит установление происхождения вируса."Из чувства ответственности перед здоровьем всего человечества мы поддержали совместное изучение всех первых зафиксированных случаев коронавируса и расследование, касающееся всех секретных биолабораторий по всему миру. Расследование должно быть полным, открытым и научно обоснованным, должно быть доведено до конца и прояснить ситуацию", — заявил представитель китайского посольства в США.Сообщение посольства Китая появилось после распространенного Белым домом релиза, согласно которому версия распространения вируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. В сообщении Белого дома приведены слова Байдена о том, что разведсообщество США "объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу".
https://ria.ru/20210524/uchenye-1733583328.html
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коронавирус covid-19, вашингтон, джо байден, китай, вашингтон (город), сша, в мире

В Китае назвали клеветой заявление США о "лабораторной утечке" коронавируса

05:35 27.05.2021 (обновлено: 05:51 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкКитай через год после объявления о начале пандемии
Китай через год после объявления о начале пандемии - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Посольство Китая в Вашингтоне осудило попытки обвинить Пекин в "лабораторной утечке" коронавируса.. Об этом следует из заявления, размещенном на сайте дипмиссии после слов президента США Джо Байдена, не исключившего подобную версию происхождения возбудителя COVID-19.

"Урок прошлого года все еще жив в нашей памяти. Пока пандемия все еще наносит огромный ущерб сегодняшнему миру и международное сообщество ожидает лучшей координации между странами, некоторые люди до сих пор обращаются к своей старой методичке. Мы не можем не спросить, неужели они уже оставили этот горький урок в прошлом, столь рано? Или они хотят повторения трагедий?" — говорится в документе.

Как отмечается в сообщении, "не так давно некоторые люди пытались разыграть старый трюк с привлечением к себе внимания по теме происхождения коронавируса". Неназванное заявление Пекин воспринял как кампанию по клевете и перекладыванию вины, а также как возрождение заговорщицкой теории о "лабораторной утечке".
Посольство подчеркивает, что "некоторые политические силы пытались манипулировать и обвинять с самого начала пандемии". Пекин также добавил, что политизация расследования усложнит установление происхождения вируса.
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"Из чувства ответственности перед здоровьем всего человечества мы поддержали совместное изучение всех первых зафиксированных случаев коронавируса и расследование, касающееся всех секретных биолабораторий по всему миру. Расследование должно быть полным, открытым и научно обоснованным, должно быть доведено до конца и прояснить ситуацию", — заявил представитель китайского посольства в США.
Сообщение посольства Китая появилось после распространенного Белым домом релиза, согласно которому версия распространения вируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. В сообщении Белого дома приведены слова Байдена о том, что разведсообщество США "объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу".
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