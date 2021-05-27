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В Азербайджане назвали координаты района, где задержали армянских военных
В Азербайджане назвали координаты района, где задержали армянских военных - РИА Новости, 27.05.2021
В Азербайджане назвали координаты района, где задержали армянских военных
Министерство обороны Азербайджана обнародовало географические координаты местности, где были задержаны шестеро армянских военных якобы при попытке перейти на... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:05
2021-05-27T12:05
минобороны азербайджана
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 27 мая – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана обнародовало географические координаты местности, где были задержаны шестеро армянских военных якобы при попытке перейти на азербайджанскую территорию.Ранее в минобороны Армении заявили, что утром 27 мая "военнослужащие ВС Азербайджана окружили и пленили шестерых военнослужащих ВС Армении, которые проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области". Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу.По предварительным данным минобороны Азербайджана, две группы армянских военных, состоящие из девяти и 15 человек, пересекли государственную границу в двух направлениях."Передвижение разведывательно-диверсионных групп было взято под контроль. Подразделения азербайджанской армии приняли неотложные оперативные меры против обеих групп противника при попытке заминировать пути снабжения и пути проходов, ведущие к нашим постам. В результате было задержано и обезоружено шесть военнослужащих – четверо из первой разведывательно-диверсионной группы, в том числе один офицер, и двое военнослужащих из другой группы", - говорится в сообщении.Географические координаты местности, "на которой были задержаны разведывательно-диверсионные группы противника: 40 градусов 09 минут 06 секунд северной широты, 45 градусов, 58 минут, 07 секунд восточной долготы (N 40°09′06″; E 45°58′07″)", утверждают в азербайджанском оборонном ведомстве.Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области.
https://ria.ru/20210527/pashinyan-1734369523.html
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минобороны азербайджана, азербайджан, армения, в мире

В Азербайджане назвали координаты района, где задержали армянских военных

12:05 27.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие пограничных войск Азербайджана на границе с Ираном в Джебраильском районе
Военнослужащие пограничных войск Азербайджана на границе с Ираном в Джебраильском районе - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 27 мая – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана обнародовало географические координаты местности, где были задержаны шестеро армянских военных якобы при попытке перейти на азербайджанскую территорию.
Ранее в минобороны Армении заявили, что утром 27 мая "военнослужащие ВС Азербайджана окружили и пленили шестерых военнослужащих ВС Армении, которые проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области". Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу.
По предварительным данным минобороны Азербайджана, две группы армянских военных, состоящие из девяти и 15 человек, пересекли государственную границу в двух направлениях.
"Передвижение разведывательно-диверсионных групп было взято под контроль. Подразделения азербайджанской армии приняли неотложные оперативные меры против обеих групп противника при попытке заминировать пути снабжения и пути проходов, ведущие к нашим постам. В результате было задержано и обезоружено шесть военнослужащих – четверо из первой разведывательно-диверсионной группы, в том числе один офицер, и двое военнослужащих из другой группы", - говорится в сообщении.
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Географические координаты местности, "на которой были задержаны разведывательно-диверсионные группы противника: 40 градусов 09 минут 06 секунд северной широты, 45 градусов, 58 минут, 07 секунд восточной долготы (N 40°09′06″; E 45°58′07″)", утверждают в азербайджанском оборонном ведомстве.
Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области.
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