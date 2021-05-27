https://ria.ru/20210527/konkurs-1734417926.html

Гурьев удостоен премии Всероссийского конкурса "Ньюсмейкер года"

Гурьев удостоен премии Всероссийского конкурса "Ньюсмейкер года" - РИА Новости, 27.05.2021

Гурьев удостоен премии Всероссийского конкурса "Ньюсмейкер года"

Генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев стал победителем престижной премии Всероссийского конкурса деловой журналистики "Ньюсмейкер года", сообщает... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T14:11

2021-05-27T14:11

2021-05-27T14:11

андрей гурьев

фосагро

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев стал победителем престижной премии Всероссийского конкурса деловой журналистики "Ньюсмейкер года", сообщает пресс-служба компании.В жюри входят представители РСПП, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Союза журналистов России, ведущих российских СМИ, ведущих российских корпораций, участники "Клуба главных редакторов РСПП" и победители конкурса деловой журналистики РСПП за предыдущий год. Награда конкурса присуждается ключевым российским бизнесменам, внесшим наибольший вклад в установление транспарентных и дружественных взаимоотношений с медиа сообществом.На церемонии также были вручены награды ФосАгро за победу в трех номинациях другого конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2020". Победой в номинации "Лучший международный проект" был отмечен экспортный потенциал инвестиционного проекта по развитию Волховского производственного комплекса ФосАгро. Также компанию наградили в номинациях "За экологическую ответственность" и "Лучшая практика по обеспечению безопасности работников и контрагентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".В конкурсе принимали участие предприятия горнодобывающей, нефтегазодобывающей, легкой, фармацевтической промышленности, машиностроительного комплекса, АПК и металлургии. Всего оргкомитетом в этом году были рассмотрены 243 заявки на участие. Пресс-служба напоминает, что ФосАгро является единственной компанией, которая дважды завоевывала Гран-при Всероссийского конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость".

https://ria.ru/20210526/ekotekhnologii-1733989591.html

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андрей гурьев, фосагро, новости компаний - экономика