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https://ria.ru/20210527/kiberprestupnost-1734422034.html
Эксперт оценил убытки россиян из-за мошенников в интернете
Эксперт оценил убытки россиян из-за мошенников в интернете - РИА Новости, 27.05.2021
Эксперт оценил убытки россиян из-за мошенников в интернете
Российские граждане за последние три года потеряли из-за киберпреступлений 199 миллиардов рублей, заявил руководитель российской секции Международной... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T14:27
2021-05-27T14:27
юрий жданов
россия
мошенничество
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские граждане за последние три года потеряли из-за киберпреступлений 199 миллиардов рублей, заявил руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов."Если посмотреть следующий слайд - "киберпреступность в России", то с 2017 по 2020 год граждане потеряли 199 миллиардов рублей от этих преступлений. Где вы найдёте вид преступности, где был бы такой ущерб?" - сказал он, выступая с презентацией на военно-научной конференции в Москве.Жданов также отметил, что из-за мошенников 22 миллиона рублей потерял "один из ведущих российских политиков", но имени его не назвал.Если в 2017 году доля телефонного мошенничества составляла 22% от всех преступлений такого рода, то в 2020-м этот показатель вырос до 97%, добавил он.
https://ria.ru/20210524/moshenniki-1733576989.html
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юрий жданов, россия, мошенничество, общество

Эксперт оценил убытки россиян из-за мошенников в интернете

14:27 27.05.2021
 
© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Depositphotos / leungchopan
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские граждане за последние три года потеряли из-за киберпреступлений 199 миллиардов рублей, заявил руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
"Если посмотреть следующий слайд - "киберпреступность в России", то с 2017 по 2020 год граждане потеряли 199 миллиардов рублей от этих преступлений. Где вы найдёте вид преступности, где был бы такой ущерб?" - сказал он, выступая с презентацией на военно-научной конференции в Москве.
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Жданов также отметил, что из-за мошенников 22 миллиона рублей потерял "один из ведущих российских политиков", но имени его не назвал.
Если в 2017 году доля телефонного мошенничества составляла 22% от всех преступлений такого рода, то в 2020-м этот показатель вырос до 97%, добавил он.
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