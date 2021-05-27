https://ria.ru/20210527/instagram-1734343218.html

Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram

Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram - РИА Новости, 27.05.2021

Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram

Instagram собирает данные о своих пользователях с их согласия в момент первой регистрации. Но в дальнейшем социальная сеть не ждет согласия зарегистрировавшихся РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T01:15

2021-05-27T01:15

2021-05-27T01:15

павел мясоедов

россия

instagram

технологии

общество

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Instagram собирает данные о своих пользователях с их согласия в момент первой регистрации. Но в дальнейшем социальная сеть не ждет согласия зарегистрировавшихся и следит за миллионами аккаунтов постоянно. Для этого достаточно единожды поставить метку локации на фотографию или разрешить сервису поискать уже зарегистрированных пользователей в наших контактах на телефоне. Таких хитрых уловок у приложения много, но некоторым можно противостоять, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.По его словам, под детальный анализ подпадают не только наши интересы, но даже то, как быстро мы совершаем действия внутри приложения. Например, любители активного отдыха получают больше рекламы, связанной со спортивными товарами и услугами.Чтобы уменьшить вмешательство в Instagram в личную жизнь, Мясоедов советует быть внимательным к всплывающим окнам, запрашивающим согласие на обработку данных, удалить загруженные контакты и запретить доступ приложения к мониторингу вашего местоположения.

https://ria.ru/20210309/instagram-1600392771.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел мясоедов, россия, instagram, технологии, общество