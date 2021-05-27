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Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram - РИА Новости, 27.05.2021
Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
Instagram собирает данные о своих пользователях с их согласия в момент первой регистрации. Но в дальнейшем социальная сеть не ждет согласия зарегистрировавшихся РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T01:15
2021-05-27T01:15
павел мясоедов
россия
instagram
технологии
общество
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Instagram собирает данные о своих пользователях с их согласия в момент первой регистрации. Но в дальнейшем социальная сеть не ждет согласия зарегистрировавшихся и следит за миллионами аккаунтов постоянно. Для этого достаточно единожды поставить метку локации на фотографию или разрешить сервису поискать уже зарегистрированных пользователей в наших контактах на телефоне. Таких хитрых уловок у приложения много, но некоторым можно противостоять, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.По его словам, под детальный анализ подпадают не только наши интересы, но даже то, как быстро мы совершаем действия внутри приложения. Например, любители активного отдыха получают больше рекламы, связанной со спортивными товарами и услугами.Чтобы уменьшить вмешательство в Instagram в личную жизнь, Мясоедов советует быть внимательным к всплывающим окнам, запрашивающим согласие на обработку данных, удалить загруженные контакты и запретить доступ приложения к мониторингу вашего местоположения.
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павел мясоедов, россия, instagram, технологии, общество

Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram

01:15 27.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкInstagram
Instagram - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Instagram собирает данные о своих пользователях с их согласия в момент первой регистрации. Но в дальнейшем социальная сеть не ждет согласия зарегистрировавшихся и следит за миллионами аккаунтов постоянно. Для этого достаточно единожды поставить метку локации на фотографию или разрешить сервису поискать уже зарегистрированных пользователей в наших контактах на телефоне. Таких хитрых уловок у приложения много, но некоторым можно противостоять, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
"Приложение хорошо понимает наши с вами увлечения и знает, что и в какой момент нам показать и предложить. Такая адаптация под наши интересы становится возможной из-за сложных алгоритмов, которые сеть использует при анализе поведения пользователей", — объясняет эксперт.
По его словам, под детальный анализ подпадают не только наши интересы, но даже то, как быстро мы совершаем действия внутри приложения. Например, любители активного отдыха получают больше рекламы, связанной со спортивными товарами и услугами.
Чтобы уменьшить вмешательство в Instagram в личную жизнь, Мясоедов советует быть внимательным к всплывающим окнам, запрашивающим согласие на обработку данных, удалить загруженные контакты и запретить доступ приложения к мониторингу вашего местоположения.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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Эксперт объяснила, чьи фото не следует постить в Instagram
 
Павел МясоедовРоссияInstagramТехнологииОбщество
 
 
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