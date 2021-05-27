https://ria.ru/20210527/groza-1734351680.html
Москвичей предупредили о возможной грозе
Москвичей предупредили о возможной грозе - РИА Новости, 27.05.2021
Москвичей предупредили о возможной грозе
Кратковременный дождь, гроза и до 24 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, температурный фон соответствует летним показателям, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T08:10
2021-05-27T08:10
2021-05-27T08:10
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и до 24 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, температурный фон соответствует летним показателям, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос"."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором североатлантического циклона... В Москве облачно с прояснениями, преимущественно утром и вечером местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза", — говорится в сообщении.Температура воздуха в столице повысится до плюс 22-24, в Подмосковье - до плюс 20-25. Температурный фон соответствует летним климатическим показателям. Ветер юго-восточный 3-8 метра в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20210527/klimat-1734347052.html
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