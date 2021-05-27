https://ria.ru/20210527/groza-1734351680.html

Москвичей предупредили о возможной грозе

Москвичей предупредили о возможной грозе - РИА Новости, 27.05.2021

Москвичей предупредили о возможной грозе

Кратковременный дождь, гроза и до 24 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, температурный фон соответствует летним показателям, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T08:10

2021-05-27T08:10

2021-05-27T08:10

погода

москва

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574369400_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_82e56633fa6afee937abe1ced62c8c6f.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и до 24 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, температурный фон соответствует летним показателям, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос"."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором североатлантического циклона... В Москве облачно с прояснениями, преимущественно утром и вечером местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза", — говорится в сообщении.Температура воздуха в столице повысится до плюс 22-24, в Подмосковье - до плюс 20-25. Температурный фон соответствует летним климатическим показателям. Ветер юго-восточный 3-8 метра в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210527/klimat-1734347052.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, московская область (подмосковье)