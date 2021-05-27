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Газпромбанк обновил кодекс корпоративной этики с учетом принципов ESG
Газпромбанк обновил кодекс корпоративной этики с учетом принципов ESG - РИА Новости, 27.05.2021
Газпромбанк обновил кодекс корпоративной этики с учетом принципов ESG
Газпромбанк принял Кодекс корпоративной этики, в котором отражены принципы устойчивого развития в качестве обязательной части ответственного и этичного ведения... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T17:35
2021-05-27T17:35
газпромбанк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Газпромбанк принял Кодекс корпоративной этики, в котором отражены принципы устойчивого развития в качестве обязательной части ответственного и этичного ведения бизнеса, сообщает банк в четверг.Как отмечается в сообщении, в обновленном Кодексе закреплены основные корпоративные ценности: законность, проактивность, открытость, ответственность, участие и внимание к людям. В документе также описаны подходы к обеспечению прозрачности информации, правам человека, здоровью и безопасности сотрудников, а также взаимная ответственность банка и работников и принципы риск-культуры банка. "Банк стремится вносить свой вклад в построение новой устойчивой экономики и с этой целью активно внедряет ESG-принципы на всех уровнях функционирования организации. В частности, мы верим, что для уверенного движения вперед необходимо создавать благоприятную рабочую среду на всех уровнях, помогать развиваться людям, их идеям, бизнесу и компаниям, обществу и стране. Именно поэтому мы предлагаем не только своим сотрудникам, но и клиентам, партнерам, контрагентам и другим заинтересованным сторонам также следовать принципам, изложенным в принятом кодексе корпоративной этики", - приводится в сообщении комментарий заместителя председателя правления Газпромбанка Дмитрия Зауэрса.Обновление Кодекса корпоративной этики является следующим шагом в деятельности по внедрению принципов ESG в деятельность банка и компаний-партнеров. Ранее в Газпромбанке был создан совет по внедрению принципов устойчивого развития и принята политика, регулирующая это направление.
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газпромбанк, новости компаний - экономика

Газпромбанк обновил кодекс корпоративной этики с учетом принципов ESG

17:35 27.05.2021
 
© Фото : пресс-служба ГазпромбанкаГазпромбанк подписал соглашения о стратегическом партнерстве с общероссийской организацией по развитию казачества "Союз казаков-воинов России и зарубежья" и АНО "Гандбольный клуб "Донские казаки – ЮФУ"
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© Фото : пресс-служба Газпромбанка
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Газпромбанк принял Кодекс корпоративной этики, в котором отражены принципы устойчивого развития в качестве обязательной части ответственного и этичного ведения бизнеса, сообщает банк в четверг.
Как отмечается в сообщении, в обновленном Кодексе закреплены основные корпоративные ценности: законность, проактивность, открытость, ответственность, участие и внимание к людям. В документе также описаны подходы к обеспечению прозрачности информации, правам человека, здоровью и безопасности сотрудников, а также взаимная ответственность банка и работников и принципы риск-культуры банка.
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"Банк стремится вносить свой вклад в построение новой устойчивой экономики и с этой целью активно внедряет ESG-принципы на всех уровнях функционирования организации. В частности, мы верим, что для уверенного движения вперед необходимо создавать благоприятную рабочую среду на всех уровнях, помогать развиваться людям, их идеям, бизнесу и компаниям, обществу и стране. Именно поэтому мы предлагаем не только своим сотрудникам, но и клиентам, партнерам, контрагентам и другим заинтересованным сторонам также следовать принципам, изложенным в принятом кодексе корпоративной этики", - приводится в сообщении комментарий заместителя председателя правления Газпромбанка Дмитрия Зауэрса.
Обновление Кодекса корпоративной этики является следующим шагом в деятельности по внедрению принципов ESG в деятельность банка и компаний-партнеров. Ранее в Газпромбанке был создан совет по внедрению принципов устойчивого развития и принята политика, регулирующая это направление.
 
ГазпромбанкНовости компаний - Экономика
 
 
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