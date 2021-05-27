https://ria.ru/20210527/gamzatov-1734437936.html

В России 2023-й планируют объявить Годом Расула Гамзатова

В России 2023-й планируют объявить Годом Расула Гамзатова - РИА Новости, 27.05.2021

В России 2023-й планируют объявить Годом Расула Гамзатова

В России планируют объявить 2023 год Годом поэта Расула Гамзатова, сообщает пресс-служба главы Дагестана со ссылкой на руководителя региона Сергея Меликова. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:33

2021-05-27T15:33

2021-05-27T15:33

культура

россия

расул гамзатов

владимир толстой

владимир путин

общество

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МАХАЧКАЛА, 27 мая – РИА Новости. В России планируют объявить 2023 год Годом поэта Расула Гамзатова, сообщает пресс-служба главы Дагестана со ссылкой на руководителя региона Сергея Меликова."Президент России Владимир Путин поддержал наши предложения, и 2023 год будет Годом Расула Гамзатова по всей стране. Нет такого уголка, где бы не знали имя и творчество Расула Гамзатова. Мы должны поработать в этом направлении, так как люди интересуются его жизнью и творчеством", – сказал Меликов на встрече с советником президента России по вопросам культуры Владимиром Толстым.По словам Толстого, уже сейчас готовится указ президента, в котором будут прописаны мероприятия к 100-летию поэта и сформирован оргкомитет. "Значимая дата будет отмечаться в 2023 году, и уже сейчас готовится соответствующий указ президента России Владимира Путина. Безусловно, центром проведения станет родина поэта – Республика Дагестан. Хочется, чтобы юбилей прошел на достойном уровне. Моя задача – актуализировать пожелания, которые есть у региона и семьи поэта, чтобы достойно организовать юбилей", – сказал Толстой.Он добавил, что праздничные мероприятия могут пройти не только на родине поэта, но и в других регионах. "Надо подключать также Союз писателей России и созданную сейчас ассоциацию, которая объединила все союзы", – подчеркнул советник президента.

https://ria.ru/20181126/1533549592.html

https://ria.ru/20190630/1556067271.html

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россия, расул гамзатов, владимир толстой, владимир путин, общество