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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210527/gamzatov-1734437936.html
В России 2023-й планируют объявить Годом Расула Гамзатова
В России 2023-й планируют объявить Годом Расула Гамзатова - РИА Новости, 27.05.2021
В России 2023-й планируют объявить Годом Расула Гамзатова
В России планируют объявить 2023 год Годом поэта Расула Гамзатова, сообщает пресс-служба главы Дагестана со ссылкой на руководителя региона Сергея Меликова. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:33
2021-05-27T15:33
культура
россия
расул гамзатов
владимир толстой
владимир путин
общество
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МАХАЧКАЛА, 27 мая – РИА Новости. В России планируют объявить 2023 год Годом поэта Расула Гамзатова, сообщает пресс-служба главы Дагестана со ссылкой на руководителя региона Сергея Меликова."Президент России Владимир Путин поддержал наши предложения, и 2023 год будет Годом Расула Гамзатова по всей стране. Нет такого уголка, где бы не знали имя и творчество Расула Гамзатова. Мы должны поработать в этом направлении, так как люди интересуются его жизнью и творчеством", – сказал Меликов на встрече с советником президента России по вопросам культуры Владимиром Толстым.По словам Толстого, уже сейчас готовится указ президента, в котором будут прописаны мероприятия к 100-летию поэта и сформирован оргкомитет. "Значимая дата будет отмечаться в 2023 году, и уже сейчас готовится соответствующий указ президента России Владимира Путина. Безусловно, центром проведения станет родина поэта – Республика Дагестан. Хочется, чтобы юбилей прошел на достойном уровне. Моя задача – актуализировать пожелания, которые есть у региона и семьи поэта, чтобы достойно организовать юбилей", – сказал Толстой.Он добавил, что праздничные мероприятия могут пройти не только на родине поэта, но и в других регионах. "Надо подключать также Союз писателей России и созданную сейчас ассоциацию, которая объединила все союзы", – подчеркнул советник президента.
https://ria.ru/20181126/1533549592.html
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россия, расул гамзатов, владимир толстой, владимир путин, общество

В России 2023-й планируют объявить Годом Расула Гамзатова

15:33 27.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевПоэт Расул Гамзатов
Поэт Расул Гамзатов - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МАХАЧКАЛА, 27 мая – РИА Новости. В России планируют объявить 2023 год Годом поэта Расула Гамзатова, сообщает пресс-служба главы Дагестана со ссылкой на руководителя региона Сергея Меликова.
"Президент России Владимир Путин поддержал наши предложения, и 2023 год будет Годом Расула Гамзатова по всей стране. Нет такого уголка, где бы не знали имя и творчество Расула Гамзатова. Мы должны поработать в этом направлении, так как люди интересуются его жизнью и творчеством", – сказал Меликов на встрече с советником президента России по вопросам культуры Владимиром Толстым.
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По словам Толстого, уже сейчас готовится указ президента, в котором будут прописаны мероприятия к 100-летию поэта и сформирован оргкомитет. "Значимая дата будет отмечаться в 2023 году, и уже сейчас готовится соответствующий указ президента России Владимира Путина. Безусловно, центром проведения станет родина поэта – Республика Дагестан. Хочется, чтобы юбилей прошел на достойном уровне. Моя задача – актуализировать пожелания, которые есть у региона и семьи поэта, чтобы достойно организовать юбилей", – сказал Толстой.
Он добавил, что праздничные мероприятия могут пройти не только на родине поэта, но и в других регионах. "Надо подключать также Союз писателей России и созданную сейчас ассоциацию, которая объединила все союзы", – подчеркнул советник президента.
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КультураРоссияРасул ГамзатовВладимир ТолстойВладимир ПутинОбщество
 
 
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