https://ria.ru/20210527/finansirovanie-1734465516.html

ПСБ разрабатывает инструменты "зеленого" финансирования

ПСБ разрабатывает инструменты "зеленого" финансирования - РИА Новости, 27.05.2021

ПСБ разрабатывает инструменты "зеленого" финансирования

ПСБ разрабатывает инструменты "зеленого" финансирования и принимает активное участие в финансировании экологических проектов, заявил в рамках IX Невского... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T17:27

2021-05-27T17:27

2021-05-27T17:27

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. ПСБ разрабатывает инструменты "зеленого" финансирования и принимает активное участие в финансировании экологических проектов, заявил в рамках IX Невского международного экологического конгресса руководитель блока по вопросам внутреннего аудита, контроля и корпоративной социальной ответственности ПСБ Владимир Катренко.Как сообщает пресс-служба банка, по его словам, "зеленая экономика" постепенно становится новой реальностью и банки в этом процессе играют важную роль. ПСБ прорабатывает проекты государственно-частного партнерства по созданию и модернизации предприятий в соответствии с ESG-принципами, разрабатывает инструменты "зеленого" финансирования и принимает активное участие в финансировании экологических и социально значимых проектов, сказал Катренко."При поддержке ПСБ реализуются инфраструктурные проекты по реконструкции очистных сооружений правого берега Ангары, что очень важно для сохранения нашей национальной гордости - озера Байкал. Мы финансируем строительство уникального комплекса биологической очистки в Волгограде, участвуем в создании комплекса по утилизации опасных отходов. Также банк внедряет ESG-принципы в свою стратегию, структуру, отчетность и операционную деятельность. Уверен, что "зеленое" финансирование приведет к значительному технологическому прогрессу, а также будет способствовать развитию прорывных технологий в промышленном секторе", - цитирует пресс-служба Катренко. IX международный Невский экологический конгресс проходит 27-28 мая в Санкт-Петербурге. Участники конгресса обсудят проблемы рационального использования природных ресурсов, экологической безопасности, развитие инноваций в этой области, проблемы утилизации производственных и бытовых отходов, перспективы "зеленой" энергетики и финансов, вопросы управления и законодательной поддержки экологических инициатив.

https://ria.ru/20210527/reyting-1734380681.html

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банк псб, промсвязьбанк, экология, новости компаний - экономика