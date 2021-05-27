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https://ria.ru/20210527/ekonomiya-1733977409.html
Куда ушли миллиарды? Граждане ядерной державы экономят на еде
Куда ушли миллиарды? Граждане ядерной державы экономят на еде - РИА Новости, 27.05.2021
Куда ушли миллиарды? Граждане ядерной державы экономят на еде
У прогрессивных, экологически сознательных американцев внезапно появилась мода на то, чтобы собирать в лесу грибы и ягоды. Раньше это считалось какой-то... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T08:00
2021-05-27T08:01
коронавирус covid-19
цены на нефть
сша
инфляция
авторы
экономика
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У прогрессивных, экологически сознательных американцев внезапно появилась мода на то, чтобы собирать в лесу грибы и ягоды. Раньше это считалось какой-то неприличной, бомжатской привычкой. Сегодня это стильное увлечение — такое же, как выращивать зелень на подоконнике, консервировать и замораживать на зиму сезонные овощи и фрукты, а также готовить дома вместо того, чтобы ходить по ресторанам. "Выживать не стыдно", — задает новый тренд влиятельное интеллектуальное издание.Причины таких хобби сугубо материальны. Еда дорожает, ресторанная еда дорожает зашкаливающими темпами, а перебои с продуктами и бытовыми мелочами начались еще год назад, в разгар коронавирусных локдаунов. Кто не помнит эпические битвы за последний рулон туалетной бумаги в американских супермаркетах?Тогда, под шумок коронавирусной паники, американцы как-то не обратили внимания, что продукты резко пошли в цене вверх. С января по май 2020 года продуктовая корзина подорожала в среднем на 2,6%. Причем курица, например, выросла в цене — на 5,8%, говядина — на 9,6%, яйца — на 16%. Чистящие средства, подгузники и пресловутая туалетная бумага тоже ставили рекорды стоимости.Это объясняли разными причинами — временным закрытием мясоперерабатывающих заводов, например, или перебоями с поставками. Однако после окончания локдаунов цены отнюдь не остановились. Их дополнительно подтолкнул вверх стремительный рост цен на бензин. В результате с мая 2020 года по май 2021-го потребительские цены в США выросли еще на 4,2%.Важный индикатор инфляции для американцев — цены на подержанные автомобили. Так вот, они за последний год взлетели на 21%. Только за апрель старые тачки подорожали на десять процентов.И, разумеется, подорожание сильнее всего ударило по самым обездоленным. Двузначными цифрами определяется рост цен на коммуналку — электричество, газ, воду. Бьет рекорды бензин, американцы не привыкли отдавать по доллару за литр. Ну и до кучи — сталь, алюминий, древесина...Опережающими темпами растут цены на самые массовые продукты. И это еще не предел. Минсельхоз США уже официально пообещал, что отпускные цены на сою у фермеров в этом году вырастут примерно на 50%, то есть сразу в полтора раза. Менее впечатляющий, но тоже неплохой рост продемонстрируют растительные масла (от 16,5 до 19,5%), домашняя птица (от 13 до 16%), яйца, говядина и овощи (от пяти до девяти процентов).Руководство Федрезерва обещает удержать инфляцию на уровне двух процентов, но поверить в мантры финансистов затруднительно, глядя на резко взмывающие вверх (как говорят американцы, sky-rocketing) графики цен буквально на все. "Во что перекладываться из доллара?" — тревожно спрашивают друг друга американцы на популярном форуме. "Может, попробовать в серебро?" — спрашивает один. — "Я считаю — в рис и тушенку", — мрачно шутит другой.Американские эксперты пытаются успокаивать сограждан. "Какая-то реальная инфляция конечно будет, но я не думаю, что сбудутся все мрачные прогнозы насчет финансовой катастрофы," — осторожно формулирует ведущий телекомпании CNBC Джим Крамер. "Да Крамер ошибается в 80% своих предсказаний!" — возмущаются его критики.Как минимум пятипроцентную инфляцию на протяжении нескольких ближайших лет пророчат США видные европейские экономисты. Что бы там ни говорили американские власти по поводу роста цен, как бы ни пытались списать его на коронавирус, рукотворный характер ценового кризиса совершенно очевиден. За последний год в американскую экономику были закачаны триллионы свеженапечатанных долларов. Именно часть из них пытаются урвать себе производители — прежде всего производители продовольствия. Граждане могут экономить на одежде или на бензине, но на еду они тратить просто обречены.Проблема в том, что подорожание как цунами расходится из Америки по всему свету. Жители Европы точно так же стонут от неподъемных цен. Постепенно эта волна начинает доходить и до России — и тоже бьет по наиболее обездоленным. Быстрее всего дорожают как раз самые простые продукты массового спроса.Вообще-то Америка уже проходила через периоды двузначной инфляции — например, в 1970-е годы — и как-то справилась. Жили небогато, президент Никсон — в точности, как Грета Тунберг сегодня — призывал граждан поменьше летать на самолетах и ездить на машинах.Другое дело, что сегодня возврат к уровню жизни полувековой давности может стать национальной трагедией. Расслоение на бедных и богатых в США и так уже зашкаливает. Пока одни удачно вкладываются в акции, демонстрирующие такой сумасшедший рост, какой бывает только накануне мировых кризисов, другие отоваривают продуктовые талоны и не имеют возможности заплатить за коммуналку. Дальнейший упадок чреват нешуточными мятежами.Пока неудовольствие масс власти заливают деньгами. Только что губернатор Калифорнии Гейвин Ньюсом пообещал выделить миллиарды долларов на списание долгов калифорнийцев за воду и электричество. В богатейшем штате страны эти счета ежемесячно составляют сотни долларов на домохозяйство и постоянно растут. При этом беднейшие граждане штата давно уже оплачивать их не могут и копят задолженности. У властей даже возникла экстравагантная идея — выставлять сумму в платежках в зависимости не от потребления, а от дохода плательщика: чтобы богатые калифорнийцы платили, таким образом, за бедных. Однако все новые вливания денежной массы неизбежно приводят к ослаблению доллара и еще сильнее разгоняют инфляцию.Больше года американские СМИ, интернет-платформы, соцсети обещали гражданам США сладкую жизнь при президенте Байдене. Сегодня гражданам достаточно заглянуть в холодильник, чтобы увидеть, как их обманули. Сорок два миллиона американцев регулярно недоедают. Холодильник вполне может выиграть битву даже против всесильных, казалось бы, соцсетей и привести к победе на следующих выборах Трампа — или его политического клона.Однако пока экспорт американской инфляции по всему миру может стать серьезнейшим вызовом для человечества. Даже обеспеченные жители в самых развитых экономиках мира с тревогой вглядываются в чеки на кассе супермаркета. Что уж говорить про миллиарды людей, выживающих на пару долларов в день? Инфляция поистине оружие нового поколения — в той необъявленной войне, которую Штаты ведут сегодня против всего мира.
https://ria.ru/20210524/dollar-1732949775.html
https://ria.ru/20210526/pushkov-1733909028.html
https://ria.ru/20210526/posobiya-1733893999.html
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Виктория Никифорова
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
коронавирус covid-19, цены на нефть, сша, инфляция, авторы, экономика

Куда ушли миллиарды? Граждане ядерной державы экономят на еде

08:00 27.05.2021 (обновлено: 08:01 27.05.2021)
 
© AP Photo / Carolyn KasterСбор клубники на ферме в США
Сбор клубники на ферме в США - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / Carolyn Kaster
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
У прогрессивных, экологически сознательных американцев внезапно появилась мода на то, чтобы собирать в лесу грибы и ягоды. Раньше это считалось какой-то неприличной, бомжатской привычкой. Сегодня это стильное увлечение — такое же, как выращивать зелень на подоконнике, консервировать и замораживать на зиму сезонные овощи и фрукты, а также готовить дома вместо того, чтобы ходить по ресторанам. "Выживать не стыдно", — задает новый тренд влиятельное интеллектуальное издание.
Причины таких хобби сугубо материальны. Еда дорожает, ресторанная еда дорожает зашкаливающими темпами, а перебои с продуктами и бытовыми мелочами начались еще год назад, в разгар коронавирусных локдаунов. Кто не помнит эпические битвы за последний рулон туалетной бумаги в американских супермаркетах?
Тогда, под шумок коронавирусной паники, американцы как-то не обратили внимания, что продукты резко пошли в цене вверх. С января по май 2020 года продуктовая корзина подорожала в среднем на 2,6%. Причем курица, например, выросла в цене — на 5,8%, говядина — на 9,6%, яйца — на 16%. Чистящие средства, подгузники и пресловутая туалетная бумага тоже ставили рекорды стоимости.
Это объясняли разными причинами — временным закрытием мясоперерабатывающих заводов, например, или перебоями с поставками. Однако после окончания локдаунов цены отнюдь не остановились. Их дополнительно подтолкнул вверх стремительный рост цен на бензин. В результате с мая 2020 года по май 2021-го потребительские цены в США выросли еще на 4,2%.
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24 мая, 08:00
Байден разогнал инфляцию и готов обвалить доллар
Важный индикатор инфляции для американцев — цены на подержанные автомобили. Так вот, они за последний год взлетели на 21%. Только за апрель старые тачки подорожали на десять процентов.
И, разумеется, подорожание сильнее всего ударило по самым обездоленным. Двузначными цифрами определяется рост цен на коммуналку — электричество, газ, воду. Бьет рекорды бензин, американцы не привыкли отдавать по доллару за литр. Ну и до кучи — сталь, алюминий, древесина...
Опережающими темпами растут цены на самые массовые продукты. И это еще не предел. Минсельхоз США уже официально пообещал, что отпускные цены на сою у фермеров в этом году вырастут примерно на 50%, то есть сразу в полтора раза. Менее впечатляющий, но тоже неплохой рост продемонстрируют растительные масла (от 16,5 до 19,5%), домашняя птица (от 13 до 16%), яйца, говядина и овощи (от пяти до девяти процентов).
Руководство Федрезерва обещает удержать инфляцию на уровне двух процентов, но поверить в мантры финансистов затруднительно, глядя на резко взмывающие вверх (как говорят американцы, sky-rocketing) графики цен буквально на все.
"Во что перекладываться из доллара?" — тревожно спрашивают друг друга американцы на популярном форуме. "Может, попробовать в серебро?" — спрашивает один. — "Я считаю — в рис и тушенку", — мрачно шутит другой.
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 01:58
"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
Американские эксперты пытаются успокаивать сограждан. "Какая-то реальная инфляция конечно будет, но я не думаю, что сбудутся все мрачные прогнозы насчет финансовой катастрофы," — осторожно формулирует ведущий телекомпании CNBC Джим Крамер. "Да Крамер ошибается в 80% своих предсказаний!" — возмущаются его критики.
Как минимум пятипроцентную инфляцию на протяжении нескольких ближайших лет пророчат США видные европейские экономисты.
Что бы там ни говорили американские власти по поводу роста цен, как бы ни пытались списать его на коронавирус, рукотворный характер ценового кризиса совершенно очевиден. За последний год в американскую экономику были закачаны триллионы свеженапечатанных долларов. Именно часть из них пытаются урвать себе производители — прежде всего производители продовольствия. Граждане могут экономить на одежде или на бензине, но на еду они тратить просто обречены.
Проблема в том, что подорожание как цунами расходится из Америки по всему свету. Жители Европы точно так же стонут от неподъемных цен. Постепенно эта волна начинает доходить и до России — и тоже бьет по наиболее обездоленным. Быстрее всего дорожают как раз самые простые продукты массового спроса.
Вообще-то Америка уже проходила через периоды двузначной инфляции — например, в 1970-е годы — и как-то справилась. Жили небогато, президент Никсон — в точности, как Грета Тунберг сегодня — призывал граждан поменьше летать на самолетах и ездить на машинах.
Прохожие на Таймс-сквер в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 08:00
Запад готов исполнить заветную мечту миллионов
Другое дело, что сегодня возврат к уровню жизни полувековой давности может стать национальной трагедией. Расслоение на бедных и богатых в США и так уже зашкаливает. Пока одни удачно вкладываются в акции, демонстрирующие такой сумасшедший рост, какой бывает только накануне мировых кризисов, другие отоваривают продуктовые талоны и не имеют возможности заплатить за коммуналку. Дальнейший упадок чреват нешуточными мятежами.
Пока неудовольствие масс власти заливают деньгами. Только что губернатор Калифорнии Гейвин Ньюсом пообещал выделить миллиарды долларов на списание долгов калифорнийцев за воду и электричество. В богатейшем штате страны эти счета ежемесячно составляют сотни долларов на домохозяйство и постоянно растут.
При этом беднейшие граждане штата давно уже оплачивать их не могут и копят задолженности. У властей даже возникла экстравагантная идея — выставлять сумму в платежках в зависимости не от потребления, а от дохода плательщика: чтобы богатые калифорнийцы платили, таким образом, за бедных. Однако все новые вливания денежной массы неизбежно приводят к ослаблению доллара и еще сильнее разгоняют инфляцию.
Больше года американские СМИ, интернет-платформы, соцсети обещали гражданам США сладкую жизнь при президенте Байдене. Сегодня гражданам достаточно заглянуть в холодильник, чтобы увидеть, как их обманули. Сорок два миллиона американцев регулярно недоедают. Холодильник вполне может выиграть битву даже против всесильных, казалось бы, соцсетей и привести к победе на следующих выборах Трампа — или его политического клона.
Такси на одной из улиц Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 17:08
Продажи жилья на вторичном рынке США в апреле неожиданно снизились
Однако пока экспорт американской инфляции по всему миру может стать серьезнейшим вызовом для человечества. Даже обеспеченные жители в самых развитых экономиках мира с тревогой вглядываются в чеки на кассе супермаркета. Что уж говорить про миллиарды людей, выживающих на пару долларов в день? Инфляция поистине оружие нового поколения — в той необъявленной войне, которую Штаты ведут сегодня против всего мира.
 
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