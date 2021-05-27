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СМИ: актера из "Марша Турецкого" избили в центре Москвы
СМИ: актера из "Марша Турецкого" избили в центре Москвы - РИА Новости, 27.05.2021
СМИ: актера из "Марша Турецкого" избили в центре Москвы
Актер Константин Котляров стал участником потасовки на Страстном бульваре в Москве, сообщил Пятый канал со ссылкой на источник. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:50
2021-05-27T15:50
2021-05-27T17:19
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Актер Константин Котляров стал участником потасовки на Страстном бульваре в Москве, сообщил Пятый канал со ссылкой на источник.Инцидент произошел примерно в два часа ночи возле ресторана "Сандал". По информации СМИ, изначально драка завязалась между медиками, а Котляров в нее ввязался. Как заявил 54-летний артист, его ударили кастетом и выбили зуб, после чего на него натравили собаку бойцовской породы. От госпитализации он отказался. Причины конфликта не уточняются.На счету Константина Котлярова более 50 работ в различных проектах. Среди них — телесериалы "Карпов", "Возвращение Мухтара", "Марш Турецкого" и "Мосгаз".
https://ria.ru/20210516/nervy-1732488446.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, происшествия
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости.
Актер Константин Котляров стал участником потасовки на Страстном бульваре в Москве
, сообщил Пятый канал
со ссылкой на источник.
Инцидент произошел примерно в два часа ночи возле ресторана "Сандал".
По информации СМИ, изначально драка завязалась между медиками, а Котляров в нее ввязался. Как заявил 54-летний артист, его ударили кастетом и выбили зуб, после чего на него натравили собаку бойцовской породы. От госпитализации он отказался. Причины конфликта не уточняются.
На счету Константина Котлярова более 50 работ в различных проектах. Среди них — телесериалы "Карпов", "Возвращение Мухтара", "Марш Турецкого" и "Мосгаз".