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Мясников предупредил о вреде неоправданных диагнозов
Мясников предупредил о вреде неоправданных диагнозов - РИА Новости, 27.05.2021
Мясников предупредил о вреде неоправданных диагнозов
При визите к врачу нужно быть готовым к "находкам неясной клинической значимости", заявил Александр Мясников. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T13:15
2021-05-27T14:30
александр мясников (врач)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. При визите к врачу нужно быть готовым к "находкам неясной клинической значимости", заявил Александр Мясников.Медик пояснил, что врачи часто при исследованиях находят те или иные проблемы, которые, впрочем, могут и не угрожать здоровью."Что-то найдут, но насколько это мешает вам жить и что с этим делать, не ясно. Это как чемодан без ручки — нести неудобно, а бросить жалко! И так раскручивается маховик дополнительных (неоправданных) исследований", — написал он в своем телеграм-канале.Так, по словам Мясникова, камни желчного пузыря обнаруживают у каждого десятого здорового человека, а камни в почках — у каждого десятого мужчины и каждой 20-й женщины. Помимо этого, почти у трети пациентов могут диагностировать грыжу межпозвоночного диска при отсутствии каких-либо болей в спине.Киста молочной железы у женщин встречается в 37 процентах исследований, а у каждого второго человека при УЗИ случайно могут найти узлы щитовидной железы, подытожил врач.
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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество

Мясников предупредил о вреде неоправданных диагнозов

13:15 27.05.2021 (обновлено: 14:30 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. При визите к врачу нужно быть готовым к "находкам неясной клинической значимости", заявил Александр Мясников.
Медик пояснил, что врачи часто при исследованиях находят те или иные проблемы, которые, впрочем, могут и не угрожать здоровью.
"Что-то найдут, но насколько это мешает вам жить и что с этим делать, не ясно. Это как чемодан без ручки — нести неудобно, а бросить жалко! И так раскручивается маховик дополнительных (неоправданных) исследований", — написал он в своем телеграм-канале.
Так, по словам Мясникова, камни желчного пузыря обнаруживают у каждого десятого здорового человека, а камни в почках — у каждого десятого мужчины и каждой 20-й женщины. Помимо этого, почти у трети пациентов могут диагностировать грыжу межпозвоночного диска при отсутствии каких-либо болей в спине.
Киста молочной железы у женщин встречается в 37 процентах исследований, а у каждого второго человека при УЗИ случайно могут найти узлы щитовидной железы, подытожил врач.
Продажа колбасы в дискаунтере 365+ торговой сети Лента - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 09:12В России
Мясников указал на очень опасный повседневный продукт
 
Александр Мясников (врач)РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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