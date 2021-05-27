https://ria.ru/20210527/deti-1734431892.html

Власти Подмосковья: около 96% подмосковных детей-сирот устроены в семьи

Власти Подмосковья: около 96% подмосковных детей-сирот устроены в семьи - РИА Новости, 27.05.2021

Власти Подмосковья: около 96% подмосковных детей-сирот устроены в семьи

Около 96% детей-сирот из Подмосковья находятся в семьях опекунов и у приемных родителей, заявила заместитель министра образования Московской области Людмила... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:21

2021-05-27T15:21

2021-05-27T15:21

новости подмосковья

сироты

московская область (подмосковье)

дети

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Около 96% детей-сирот из Подмосковья находятся в семьях опекунов и у приемных родителей, заявила заместитель министра образования Московской области Людмила Болатаева, отметив, что проблем с устройством детей-сирот в семьи в регионе нет."На сегодняшний день у нас чуть более 16 тысяч детей находятся в семьях опекунов и у приемных родителей, около 8 тысяч детей находятся в семьях у усыновителей. Общая доля составляет 96% от всех детей-сирот", - рассказала Болатаева на II межрегиональной конференции "Социальные инновации (технологии) и их роль в защите семьи и детства".По ее словам, оставшиеся 700 детей-сирот устроены в социальные учреждения региона."Из них 70% - это дети-инвалиды, которых наиболее сложно устраивать на воспитание в семьи", - добавила Болатаева.Она отметила, что проблем с устройством детей-сирот в Подмосковье нет. "Здесь выстроена очень четкая система: буквально в первый месяц дети, которые выявляются, устраиваются в семьи", - добавила замминистра.

https://ria.ru/20210527/siroty-1734430622.html

московская область (подмосковье)

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сироты, московская область (подмосковье), дети