https://ria.ru/20210527/deti-1734431892.html
Власти Подмосковья: около 96% подмосковных детей-сирот устроены в семьи
Власти Подмосковья: около 96% подмосковных детей-сирот устроены в семьи - РИА Новости, 27.05.2021
Власти Подмосковья: около 96% подмосковных детей-сирот устроены в семьи
Около 96% детей-сирот из Подмосковья находятся в семьях опекунов и у приемных родителей, заявила заместитель министра образования Московской области Людмила... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:21
2021-05-27T15:21
2021-05-27T15:21
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Около 96% детей-сирот из Подмосковья находятся в семьях опекунов и у приемных родителей, заявила заместитель министра образования Московской области Людмила Болатаева, отметив, что проблем с устройством детей-сирот в семьи в регионе нет."На сегодняшний день у нас чуть более 16 тысяч детей находятся в семьях опекунов и у приемных родителей, около 8 тысяч детей находятся в семьях у усыновителей. Общая доля составляет 96% от всех детей-сирот", - рассказала Болатаева на II межрегиональной конференции "Социальные инновации (технологии) и их роль в защите семьи и детства".По ее словам, оставшиеся 700 детей-сирот устроены в социальные учреждения региона."Из них 70% - это дети-инвалиды, которых наиболее сложно устраивать на воспитание в семьи", - добавила Болатаева.Она отметила, что проблем с устройством детей-сирот в Подмосковье нет. "Здесь выстроена очень четкая система: буквально в первый месяц дети, которые выявляются, устраиваются в семьи", - добавила замминистра.
https://ria.ru/20210527/siroty-1734430622.html
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сироты, московская область (подмосковье), дети
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости.
Около 96% детей-сирот из Подмосковья
находятся в семьях опекунов и у приемных родителей, заявила заместитель министра образования Московской области Людмила Болатаева, отметив, что проблем с устройством детей-сирот в семьи в регионе нет.
"На сегодняшний день у нас чуть более 16 тысяч детей находятся в семьях опекунов и у приемных родителей, около 8 тысяч детей находятся в семьях у усыновителей. Общая доля составляет 96% от всех детей-сирот", - рассказала Болатаева на II межрегиональной конференции "Социальные инновации (технологии) и их роль в защите семьи и детства".
По ее словам, оставшиеся 700 детей-сирот устроены в социальные учреждения региона.
"Из них 70% - это дети-инвалиды, которых наиболее сложно устраивать на воспитание в семьи", - добавила Болатаева.
Она отметила, что проблем с устройством детей-сирот в Подмосковье нет. "Здесь выстроена очень четкая система: буквально в первый месяц дети, которые выявляются, устраиваются в семьи", - добавила замминистра.