https://ria.ru/20210527/deti-1734353872.html

Омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась школьница

Омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась школьница - РИА Новости, 27.05.2021

Омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась школьница

Детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева заявила, что сейчас 11-летнюю девочку, над которой надругалась другая школьница, травят не сверстники, а... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T08:44

2021-05-27T08:44

2021-05-27T08:49

виктор томенко

александр бастрыкин

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/131969/05/1319690529_0:335:2048:1487_1920x0_80_0_0_5d41de35efd314346ef7efbc55a21764.jpg

БАРНАУЛ, 27 мая - РИА Новости. Детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева заявила, что сейчас 11-летнюю девочку, над которой надругалась другая школьница, травят не сверстники, а взрослые, распространяя запись насилия в соцсетях."Сейчас травят ребёнка не сверстники, а взрослые, распространяя видеозапись", - написала Казанцева на своей странице в Instagram и попросила руководителей СМИ закрыть комментарии к новости и исключить возможность появления видео.Также она подчеркнула, что за распространение записи возможно уголовное наказание."Если кто-то хочет откликнуться и помочь ребёнку, сделайте целевое пожертвование для ребёнка в Алтайское отделение российского детского фонда с пометкой "помощь рядом", - уточнила омбудсмен.Ранее сообщалось, что днем в воскресенье 14-летняя жительница Барнаула, находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов, причинила телесные повреждения, а затем совершила действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. По данным местных СМИ, ребёнка изнасиловали бутылкой. Все произошедшее сняли на телефон и разместили в соцсетях. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело, истязательницу задержали, в отношении неё готовится ходатайство о заключении под стражу. Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. Инцидент поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил всесторонне разобраться в ситуации и помочь семье пострадавшей. Пресс-служба Томенко назвала случай вопиющим и уточнила, что сотрудники министерств образования, здравоохранения и ответственный секретарь краевой комиссии по делам несовершеннолетних в настоящее время занимаются подробным выяснением причин и условий происшествия.Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае сообщила РИА Новости, что пострадавшей школьнице оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

https://ria.ru/20210526/draka-1734310559.html

https://ria.ru/20210526/altay-1733960933.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор томенко, александр бастрыкин, происшествия