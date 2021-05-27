Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210527/deti-1734353872.html
Омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась школьница
Омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась школьница - РИА Новости, 27.05.2021
Омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась школьница
Детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева заявила, что сейчас 11-летнюю девочку, над которой надругалась другая школьница, травят не сверстники, а... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T08:44
2021-05-27T08:49
виктор томенко
александр бастрыкин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/131969/05/1319690529_0:335:2048:1487_1920x0_80_0_0_5d41de35efd314346ef7efbc55a21764.jpg
БАРНАУЛ, 27 мая - РИА Новости. Детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева заявила, что сейчас 11-летнюю девочку, над которой надругалась другая школьница, травят не сверстники, а взрослые, распространяя запись насилия в соцсетях."Сейчас травят ребёнка не сверстники, а взрослые, распространяя видеозапись", - написала Казанцева на своей странице в Instagram и попросила руководителей СМИ закрыть комментарии к новости и исключить возможность появления видео.Также она подчеркнула, что за распространение записи возможно уголовное наказание."Если кто-то хочет откликнуться и помочь ребёнку, сделайте целевое пожертвование для ребёнка в Алтайское отделение российского детского фонда с пометкой "помощь рядом", - уточнила омбудсмен.Ранее сообщалось, что днем в воскресенье 14-летняя жительница Барнаула, находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов, причинила телесные повреждения, а затем совершила действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. По данным местных СМИ, ребёнка изнасиловали бутылкой. Все произошедшее сняли на телефон и разместили в соцсетях. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело, истязательницу задержали, в отношении неё готовится ходатайство о заключении под стражу. Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. Инцидент поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил всесторонне разобраться в ситуации и помочь семье пострадавшей. Пресс-служба Томенко назвала случай вопиющим и уточнила, что сотрудники министерств образования, здравоохранения и ответственный секретарь краевой комиссии по делам несовершеннолетних в настоящее время занимаются подробным выяснением причин и условий происшествия.Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае сообщила РИА Новости, что пострадавшей школьнице оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
https://ria.ru/20210526/draka-1734310559.html
https://ria.ru/20210526/altay-1733960933.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/131969/05/1319690529_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_2d279bf8650e6a42ce13a60ccb4bcd20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор томенко, александр бастрыкин, происшествия

Омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась школьница

08:44 27.05.2021 (обновлено: 08:49 27.05.2021)
 
© Flickr / Антон БарбышевВид Барнаула
Вид Барнаула - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Flickr / Антон Барбышев
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 27 мая - РИА Новости. Детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева заявила, что сейчас 11-летнюю девочку, над которой надругалась другая школьница, травят не сверстники, а взрослые, распространяя запись насилия в соцсетях.
"Сейчас травят ребёнка не сверстники, а взрослые, распространяя видеозапись", - написала Казанцева на своей странице в Instagram и попросила руководителей СМИ закрыть комментарии к новости и исключить возможность появления видео.
Также она подчеркнула, что за распространение записи возможно уголовное наказание.
"Если кто-то хочет откликнуться и помочь ребёнку, сделайте целевое пожертвование для ребёнка в Алтайское отделение российского детского фонда с пометкой "помощь рядом", - уточнила омбудсмен.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 18:50
"Родителям не было дела": что известно об истязании школьницы на Алтае
Ранее сообщалось, что днем в воскресенье 14-летняя жительница Барнаула, находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов, причинила телесные повреждения, а затем совершила действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. По данным местных СМИ, ребёнка изнасиловали бутылкой. Все произошедшее сняли на телефон и разместили в соцсетях. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело, истязательницу задержали, в отношении неё готовится ходатайство о заключении под стражу. Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. Инцидент поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил всесторонне разобраться в ситуации и помочь семье пострадавшей. Пресс-служба Томенко назвала случай вопиющим и уточнила, что сотрудники министерств образования, здравоохранения и ответственный секретарь краевой комиссии по делам несовершеннолетних в настоящее время занимаются подробным выяснением причин и условий происшествия.
Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае сообщила РИА Новости, что пострадавшей школьнице оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 12:43
На Алтае задержали школьницу, которая надругалась над младшеклассницей
 
Виктор ТоменкоАлександр БастрыкинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:37Суд отменил оправдательный приговор калининградским врачам
10:36Боррель раскритиковал проведение выборов в Сирии
10:35Пашинян прокомментировал пленение армянских военных Азербайджаном
10:31Кравчук призвал перенести переговоры по Донбассу из Минска
10:17Путин заявил о кардинальном изменении системы помощи онкобольным детям
10:15Путин рассказал об истории создания центра имени Димы Рогачева
10:10Пашинян заявил об угрозе территориальной целостности Армении
10:09Глава Погранслужбы ответил на угрозы Крымскому мосту со стороны Украины
10:09В Башкирии спустя 77 лет нашли хозяина ордена Отечественной войны
10:07Путин пообещал улучшить систему медпомощи детям с онкозаболеваниями
10:07Самарские ученые разработали эффективные катализаторы для нефтехимической промышленности
10:02В Либертарианской партии заявили об обысках в Москве и Красноярске
09:58Минобороны Армении опубликовало фамилии плененных военных
09:57Яровая прокомментировала слова Дуды о России как "стране-агрессоре"
09:52Генконсул России прокомментировал столкновение судов в Охотском море
09:48В мэрии Оренбурга прокомментировали обыски у главы города
09:46Экс-мэра Бишкека задержали по подозрению в коррупции
09:44В МИД рассказали о помощи задержанной в Минске россиянке
09:42В Сочинском нацпарке в фотоловушку попала редкая рысь
09:41В МИД Азербайджана назвали инцидент на границе с Арменией провокацией
Лента новостейМолния