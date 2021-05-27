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https://ria.ru/20210527/belorussiya-1734488049.html
Чижов назвал позицию Запада по Белоруссии "странной и чудовищной"
Чижов назвал позицию Запада по Белоруссии "странной и чудовищной" - РИА Новости, 27.05.2021
Чижов назвал позицию Запада по Белоруссии "странной и чудовищной"
Действия лидеров стран Евросоюза по Белоруссии, касающиеся, в частности, авиасообщения, странные и чудовищные, заявил РИА Новости постоянный представитель... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T19:05
2021-05-27T20:53
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
ryanair
владимир чижов
евросоюз
в мире
белоруссия
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Действия лидеров стран Евросоюза по Белоруссии, касающиеся, в частности, авиасообщения, странные и чудовищные, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, отметив, что в нынешней позиции стран Запада трудно найти элементарную логику.Отвечая на вопрос о том, как он оценивает эти действия, Чижов сказал: "Как странные и чудовищные".Чижов отметил, что ситуация по итогам саммита ЕС, прошедшего в начале недели, выгляди так: лидерами был поставлен вопрос о необходимости проведения скорейшего объективного международного расследования, с подключением ИКАО, по ситуации с самолетом Ryanair, и тут же, в том же документе, буквально через запятую говорится о том, что надо срочно закрыть воздушное пространство Белоруссии и ввести против нее санкции."Но позвольте, господа, вы за расследование, или вам расследование не нужно, потому что вы уже определили виновных и предвосхитили результаты того самого расследования, которое еще даже не начиналось", - задался Чижов вопросом.Он отметил, что "встреча в рамках ИКАО с участием белорусской стороны запланирована на 27 мая". "Вот на этой площадке и нужно говорить, зачем же из мегафона заранее извергать разные эпитеты, проклятия и прочие, мягко говоря, неприятные вещи", - сказал Чижов.Наиболее "ретивым умам" в Евросоюзе очень хочется найти российский след в инциденте с самолетом Ryanair в Белоруссии, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов."Дело в том, что наиболее ретивым умам здесь... очень хочется найти российский след в данном событии – как же без этого? Логика, конечно, примитивная, но она уже, к сожалению, стала привычной: якобы в Белоруссии ничего не делается без ведома Кремля", - сказал он.По его словам, осторожные голоса тех руководителей стран ЕС, которые говорят о фактическом отсутствии доказательств громких обвинений, видимо, многих раздражают.Отвечая на вопрос, могут ли последние действия ЕС по Белоруссии читаться и как очередная попытка уколоть Россию, он сказал: "Я думаю, здесь скорее подойдет другой термин: это даже не попытка, а уже рефлекс, описанный великим русским ученым Иваном Павловым на хорошо всем известном примере".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, владимир чижов, евросоюз, в мире, белоруссия

Чижов назвал позицию Запада по Белоруссии "странной и чудовищной"

19:05 27.05.2021 (обновлено: 20:53 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Геннадий МельникПостпред России при Европейском союзе Владимир Чижов. 15 июня 2018
Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов. 15 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Действия лидеров стран Евросоюза по Белоруссии, касающиеся, в частности, авиасообщения, странные и чудовищные, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, отметив, что в нынешней позиции стран Запада трудно найти элементарную логику.
Отвечая на вопрос о том, как он оценивает эти действия, Чижов сказал: "Как странные и чудовищные".
"Я думаю, такая оценка не является преувеличением, потому что в позиции стран Запада – не только Евросоюза – трудно найти элементарную логику", - добавил он.
Чижов отметил, что ситуация по итогам саммита ЕС, прошедшего в начале недели, выгляди так: лидерами был поставлен вопрос о необходимости проведения скорейшего объективного международного расследования, с подключением ИКАО, по ситуации с самолетом Ryanair, и тут же, в том же документе, буквально через запятую говорится о том, что надо срочно закрыть воздушное пространство Белоруссии и ввести против нее санкции.
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"Но позвольте, господа, вы за расследование, или вам расследование не нужно, потому что вы уже определили виновных и предвосхитили результаты того самого расследования, которое еще даже не начиналось", - задался Чижов вопросом.
"К сожалению, подобные алогичные пируэты мы наблюдаем не первый раз. Они не упрощают ситуацию и никак не помогают в поисках истины, скорее наоборот", - констатировал он.
Он отметил, что "встреча в рамках ИКАО с участием белорусской стороны запланирована на 27 мая". "Вот на этой площадке и нужно говорить, зачем же из мегафона заранее извергать разные эпитеты, проклятия и прочие, мягко говоря, неприятные вещи", - сказал Чижов.
Наиболее "ретивым умам" в Евросоюзе очень хочется найти российский след в инциденте с самолетом Ryanair в Белоруссии, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
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"Дело в том, что наиболее ретивым умам здесь... очень хочется найти российский след в данном событии – как же без этого? Логика, конечно, примитивная, но она уже, к сожалению, стала привычной: якобы в Белоруссии ничего не делается без ведома Кремля", - сказал он.
По его словам, осторожные голоса тех руководителей стран ЕС, которые говорят о фактическом отсутствии доказательств громких обвинений, видимо, многих раздражают.
Отвечая на вопрос, могут ли последние действия ЕС по Белоруссии читаться и как очередная попытка уколоть Россию, он сказал: "Я думаю, здесь скорее подойдет другой термин: это даже не попытка, а уже рефлекс, описанный великим русским ученым Иваном Павловым на хорошо всем известном примере".
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
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Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaРоссияRyanairВладимир ЧижовЕвросоюзВ миреБелоруссия
 
 
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