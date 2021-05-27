https://ria.ru/20210527/belorussiya-1734441474.html

Главы МИД G7 осудили задержание Протасевича в Белоруссии

Главы МИД G7 осудили задержание Протасевича в Белоруссии - РИА Новости, 27.05.2021

Главы МИД G7 осудили задержание Протасевича в Белоруссии

Главы МИД стран-членов G7 осудили задержание в Белоруссии основателя признанного в стране экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, говорится в... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:49

2021-05-27T15:49

2021-05-27T16:11

евросоюз

франция

белоруссия

италия

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

g7

минск

в мире

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ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Главы МИД стран-членов G7 осудили задержание в Белоруссии основателя признанного в стране экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте британского внешнеполитического ведомства."Мы, министры иностранных дел стран G7 - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, - а также представитель Евросоюза, в самых решительных выражениях осуждаем беспрецедентную акцию властей Белоруссии по задержанию независимого журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софьи Сапеги после принуждения к посадке в Минске 23 мая рейса FR4978", - говорится в заявлении.По мнению глав МИД, действия белорусских властей угрожали безопасности пассажиров и экипажа самолета."Также это было серьезной атакой на правила работы гражданской авиации. Все наши страны и наши граждане зависят от действий каждой страны в выполнении обязательств Чикагской конвенции, а гражданский самолет должен летать свободно и в безопасности. Мы призываем ИКАО в срочном порядке ответить на этот вызов по ее правилам и стандартам", - говорится в заявлении глав МИД.Министры также увидели в действиях белорусских властей угрозу свободе СМИ."Эти действия также представляют собой серьезную атаку на свободу СМИ. Мы требуем незамедлительного освобождения Романа Протасевича, а также других удерживаемых в Белоруссии журналистов и политзаключенных, без каких-либо условий. Мы активизируем наши усилия, включая введение дальнейших санкций, для привлечения к ответственности белорусских властей", - отмечается в документе.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Протасевич, он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии 25 мая опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210527/protasevich-1734431473.html

https://ria.ru/20210527/protasevich-1734430899.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/protasevich-1733969744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, франция, белоруссия, италия, задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, g7, минск, в мире