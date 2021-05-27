Суд отправил в колонию мужчин, взорвавших банкомат в Рязанской области
РЯЗАНЬ, 27 мая - РИА Новости. Шацкий районный суд Рязанской области приговорил двоих жителей Московской области, которые в 2019 году взорвали банкомат в селе Путятино и похитили более 2 миллионов рублей, к 3 годам 10 месяцам и 4 годам колонии, сообщается на сайте суда.
"Шацким районным судом вынесен приговор в отношении двоих жителей Московской области - И., 1986 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. "б" ч. 4 ст. 158 (Кража), п. "б" ч. 4 ст. 158, ч. 2 ст. 223.1 (Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) УК РФ, и Д., 1985 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 158, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ", - говорится в сообщении.
Суд установил, что один из подсудимых вместе с лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в октябре 2019 года попытались украсть деньги из банкомата в селе Путятино, но довести преступный умысел до конца не смогли. Затем уже оба подсудимых изготовили самодельное взрывное устройство. В декабре они проникли в магазин этого же села, "путем применения взрывного устройства повредили корпус банкомата" и похитили 2 309 800 рублей.
"Суд признал мужчин виновными в совершении инкриминируемых преступлений и назначил им... окончательное наказание: И. - в виде лишения свободы на срок 4 года, со штрафом 30 000 рублей, с отбыванием основного наказания в колонии общего режима; Д. - в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев, со штрафом 30 000 рублей, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечается на сайте суда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.