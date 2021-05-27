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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20210527/arkhangelsk-1734431687.html
Цыбульский поручил приобрести квартиры для жителей сошедших со свай домов
Цыбульский поручил приобрести квартиры для жителей сошедших со свай домов - РИА Новости, 27.05.2021
Цыбульский поручил приобрести квартиры для жителей сошедших со свай домов
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе выступления с посланием областному собранию депутатов поручил начать процедуры по приобретению... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:10
2021-05-27T15:10
архангельская область
жилье
александр цыбульский
архангельск
общество
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АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе выступления с посланием областному собранию депутатов поручил начать процедуры по приобретению жилья для жителей сошедших со свай домов, на эти цели выделено порядка 180 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.Цыбульский напомнил, что в прошлом году доложил президенту о том, что ситуация с аварийными домами, которые сходят со свай, достигла критической точки. В результате было принято решение о выделении Архангельской области финансирования на эти цели."Мы получили средства из федерального бюджета на приобретение жилья для людей, которые оказались в сложнейшем положении, по сути, без крыши над головой. И на прошлой неделе денежные лимиты в размере 160 миллионов рублей доведены до администрации Архангельска", – сообщил глава региона. Кроме того, правительству Архангельской области поручено в июне обеспечить выделение из регионального бюджета на эти цели еще 20 миллионов рублей.Цыбульский попросил руководство Архангельска оперативно провести конкурсные процедуры на приобретение квартир и обеспечить покупку качественного жилья для людей. По его словам, приоритетное внимание необходимо уделять людям, у которых нет альтернативного жилья, северянам старшего поколения и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.По мнению главы региона, национальный проект "Жилье и городская среда" для Архангельской области "важен как, возможно, ни для одного другого субъекта страны", и в связи с этим перед регионом стоит еще целый ряд задач. Так, необходимо продолжить переход от точечной застройки к комплексному развитию территорий."Комплексный подход к развитию территорий позволяет не только обеспечивать людей новым, комфортным жильем, но и создавать современную социальную инфраструктуру – строить школы, детские сады, спортивные объекты. Таким образом, округа областной столицы, расположенные не в самом центре города, становятся территориями, где люди смогут получать самые качественные и современные условия для жизни, – подчеркнул Цыбульский.При этом, добавил он, для успешной реализации нацпроекта требуется исполнение двух условий: наличие достаточного объема финансовых средств для расселения (с начала этого года в регион привлечено средств на реализацию программы столько, сколько их было привлечено в совокупности за два последних года, – порядка 5,5 миллиарда рублей), а также повышение темпов жилищного строительства.
https://ria.ru/20210518/stroitelstvo-1732864564.html
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жилье, александр цыбульский, архангельск, общество

Цыбульский поручил приобрести квартиры для жителей сошедших со свай домов

15:10 27.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе выступления с посланием областному собранию депутатов поручил начать процедуры по приобретению жилья для жителей сошедших со свай домов, на эти цели выделено порядка 180 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.
Цыбульский напомнил, что в прошлом году доложил президенту о том, что ситуация с аварийными домами, которые сходят со свай, достигла критической точки. В результате было принято решение о выделении Архангельской области финансирования на эти цели.
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18 мая, 20:03Архангельская область
В Архангельской области выросло жилищное строительство
"Мы получили средства из федерального бюджета на приобретение жилья для людей, которые оказались в сложнейшем положении, по сути, без крыши над головой. И на прошлой неделе денежные лимиты в размере 160 миллионов рублей доведены до администрации Архангельска", – сообщил глава региона. Кроме того, правительству Архангельской области поручено в июне обеспечить выделение из регионального бюджета на эти цели еще 20 миллионов рублей.
Цыбульский попросил руководство Архангельска оперативно провести конкурсные процедуры на приобретение квартир и обеспечить покупку качественного жилья для людей. По его словам, приоритетное внимание необходимо уделять людям, у которых нет альтернативного жилья, северянам старшего поколения и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
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По мнению главы региона, национальный проект "Жилье и городская среда" для Архангельской области "важен как, возможно, ни для одного другого субъекта страны", и в связи с этим перед регионом стоит еще целый ряд задач. Так, необходимо продолжить переход от точечной застройки к комплексному развитию территорий.
"Комплексный подход к развитию территорий позволяет не только обеспечивать людей новым, комфортным жильем, но и создавать современную социальную инфраструктуру – строить школы, детские сады, спортивные объекты. Таким образом, округа областной столицы, расположенные не в самом центре города, становятся территориями, где люди смогут получать самые качественные и современные условия для жизни, – подчеркнул Цыбульский.
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Цыбульский: реструктуризация долгов позволит высвободить миллионы рублей
При этом, добавил он, для успешной реализации нацпроекта требуется исполнение двух условий: наличие достаточного объема финансовых средств для расселения (с начала этого года в регион привлечено средств на реализацию программы столько, сколько их было привлечено в совокупности за два последних года, – порядка 5,5 миллиарда рублей), а также повышение темпов жилищного строительства.
 
Архангельская областьЖильеАлександр ЦыбульскийАрхангельскОбщество
 
 
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