Умер актер Геннадий Стасенко
17:14 27.05.2021 (обновлено: 18:23 27.05.2021)
© Фото : Курский драмтеатр Заслуженный артист России Геннадий Стасенко
© Фото : Курский драмтеатр
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Заслуженный артист РСФСР Геннадий Стасенко умер 23 мая в возрасте 81 года, сообщил Курский драматический театр имени Пушкина во "ВКонтакте".
"За годы работы Геннадий Семенович занял одно из ведущих мест в труппе театра. На курской сцене им сыграно более 90 ролей в спектаклях по пьесам русских и зарубежных драматургов", — говорится в сообщении.
Причины смерти не уточняются.
Стасенко родился 6 февраля 1940 года в Тайшете Иркутской области. В 1965 году окончил Днепропетровское театральное училище по специальности "актерское мастерство". Работал в Днепропетровском русском драматическом театре имени Горького и Николаевском русском драматическом театре имени Чкалова, выступал в театрах Котласа и Благовещенска. В Курском драмтеатре исполнил роли в постановках "Самая счастливая", "Модели сезона", "Женитьба" и других.
© Фото : Курский драмтеатр Заслуженный артист России Геннадий Стасенко
© Фото : Курский драмтеатр
Заслуженный артист России Геннадий Стасенко