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Умер актер Геннадий Стасенко

Умер актер Геннадий Стасенко - РИА Новости, 27.05.2021

Умер актер Геннадий Стасенко

Заслуженный артист РСФСР Геннадий Стасенко умер 23 мая в возрасте 81 года, сообщил Курский драматический театр имени Пушкина во "ВКонтакте". РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T17:14

2021-05-27T17:14

2021-05-27T18:23

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Заслуженный артист РСФСР Геннадий Стасенко умер 23 мая в возрасте 81 года, сообщил Курский драматический театр имени Пушкина во "ВКонтакте".Причины смерти не уточняются.Стасенко родился 6 февраля 1940 года в Тайшете Иркутской области. В 1965 году окончил Днепропетровское театральное училище по специальности "актерское мастерство". Работал в Днепропетровском русском драматическом театре имени Горького и Николаевском русском драматическом театре имени Чкалова, выступал в театрах Котласа и Благовещенска. В Курском драмтеатре исполнил роли в постановках "Самая счастливая", "Модели сезона", "Женитьба" и других.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иркутская область, общество