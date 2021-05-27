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Культура
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Умер актер Геннадий Стасенко
Умер актер Геннадий Стасенко - РИА Новости, 27.05.2021
Умер актер Геннадий Стасенко
Заслуженный артист РСФСР Геннадий Стасенко умер 23 мая в возрасте 81 года, сообщил Курский драматический театр имени Пушкина во "ВКонтакте". РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T17:14
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Заслуженный артист РСФСР Геннадий Стасенко умер 23 мая в возрасте 81 года, сообщил Курский драматический театр имени Пушкина во "ВКонтакте".Причины смерти не уточняются.Стасенко родился 6 февраля 1940 года в Тайшете Иркутской области. В 1965 году окончил Днепропетровское театральное училище по специальности "актерское мастерство". Работал в Днепропетровском русском драматическом театре имени Горького и Николаевском русском драматическом театре имени Чкалова, выступал в театрах Котласа и Благовещенска. В Курском драмтеатре исполнил роли в постановках "Самая счастливая", "Модели сезона", "Женитьба" и других.
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россия, иркутская область, общество

Умер актер Геннадий Стасенко

17:14 27.05.2021 (обновлено: 18:23 27.05.2021)
 
© Фото : Курский драмтеатр Заслуженный артист России Геннадий Стасенко
Заслуженный артист России Геннадий Стасенко - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Фото : Курский драмтеатр
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Заслуженный артист РСФСР Геннадий Стасенко умер 23 мая в возрасте 81 года, сообщил Курский драматический театр имени Пушкина во "ВКонтакте".

"За годы работы Геннадий Семенович занял одно из ведущих мест в труппе театра. На курской сцене им сыграно более 90 ролей в спектаклях по пьесам русских и зарубежных драматургов", — говорится в сообщении.

Причины смерти не уточняются.
Стасенко родился 6 февраля 1940 года в Тайшете Иркутской области. В 1965 году окончил Днепропетровское театральное училище по специальности "актерское мастерство". Работал в Днепропетровском русском драматическом театре имени Горького и Николаевском русском драматическом театре имени Чкалова, выступал в театрах Котласа и Благовещенска. В Курском драмтеатре исполнил роли в постановках "Самая счастливая", "Модели сезона", "Женитьба" и других.
© Фото : Курский драмтеатр Заслуженный артист России Геннадий Стасенко
Заслуженный артист России Геннадий Стасенко - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Фото : Курский драмтеатр
Заслуженный артист России Геннадий Стасенко
 
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