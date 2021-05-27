https://ria.ru/20210527/administratsiya-1734439509.html
В Раде оспорили введение военно-гражданской администрации в Славянске
В Раде оспорили введение военно-гражданской администрации в Славянске - РИА Новости, 27.05.2021
В Раде оспорили введение военно-гражданской администрации в Славянске
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" готовит иск в суд, чтобы оспорить указ президента Украины Владимира Зеленского о введении военно-гражданской... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:41
2021-05-27T15:41
2021-05-27T15:42
оппозиционная платформа - за жизнь
славянск
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владимир зеленский
донецкая область
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" готовит иск в суд, чтобы оспорить указ президента Украины Владимира Зеленского о введении военно-гражданской администрации в Славянске Донецкой области, заявила в четверг депутат Верховной рады от политсилы Наталья Королевская.В апреле мэр Славянска Вадим Лях выступил за временное введение в городе военно-гражданской администрации (ВГА) и назначении внеочередных местных выборов. Он заявил, что в городе все еще не принят бюджет и ряд других важных решений, работа мэра саботируется. Зеленский подписал в среду указ о создании военно-гражданской администрации в Славянске. Партия экс-президента страны Петра Порошенко также выступила против создания ВГА в Славянске, назвав это решение беспределом."Мы готовим обращения в суды, в судах мы будем оспаривать указ президента, будем настаивать на том, чтобы в городе было восстановлено полноценное местное самоуправление", - заявила Королевская в эфире телеканала "Перший Незалежный" на Youtube.По ее словам, такие действия Зеленского - прямой путь к военной диктатуре в стране. "Сегодня пришли за Славянском и ввели там военный режим, завтра это могут сделать в любом другом городе Украины", - отметила она.
https://ria.ru/20210525/gibel-1733857118.html
https://ria.ru/20210526/donbass-1733959321.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, славянск, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, донецкая область, в мире