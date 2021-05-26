https://ria.ru/20210526/zamestitel-1734311206.html
Путин подписал указ о назначении заместителя генпрокурора
Путин подписал указ о назначении заместителя генпрокурора - РИА Новости, 26.05.2021
Путин подписал указ о назначении заместителя генпрокурора
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Петра Городова заместителем генпрокурора РФ, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T18:26
2021-05-26T18:26
2021-05-26T18:26
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Петра Городова заместителем генпрокурора РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Городова Петра Петровича заместителем генерального прокурора Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
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