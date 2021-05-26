https://ria.ru/20210526/zakon-1733931321.html

Госдума приняла закон о новом механизме контроля на всех уровнях власти

Госдума приняла закон о новом механизме контроля на всех уровнях власти - РИА Новости, 26.05.2021

Госдума приняла закон о новом механизме контроля на всех уровнях власти

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении правительственный законопроект, которым создается новый механизм контроля и... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T10:36

2021-05-26T10:36

2021-05-26T10:52

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении правительственный законопроект, которым создается новый механизм контроля и надзора, внедряемый во все отраслевое регулирование в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности.Как отмечается в пояснительной записке к проекту, документ разработан в целях приведения положений действующих федеральных законов в части осуществления государственного или муниципального контроля в соответствие с требованиями федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".Как ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, законопроект направлен на продолжение реформы системы контрольной деятельности. Для этого вносятся поправки более чем в 100 федеральных законов. Законопроект касается более 100 видов контроля, который относится к федеральному, региональному и муниципальному уровням. Мишустин добавил, что новое регулирование позволит снизить административную нагрузку на бизнес.Новыми редакциями статей для каждого вида контроля устанавливается его наименование с указанием отнесения к соответствующему уровню контроля. По каждому из видов контроля устанавливается его предмет - как совокупность обязательных требований, частью которых могут быть лицензионные требования.Изменениями предусмотрены полномочия правительства РФ по установлению особенностей осуществления государственного и муниципального контроля на территориях особой экономической зоны, инновационного центра "Сколково", свободной экономической зоны, республики Крым и города федерального значения Севастополя, на территории опережающего социально-экономического развития, а также свободного порта Владивосток, в Арктической зоне."Предлагаемые законопроектом изменения также направлены на развитие реестровой модели в сфере лицензирования. В частности, предусматривается: замена процедуры переоформления лицензии на процедуру внесения изменений в реестр лицензий; переход на предоставление исключительно бесплатных электронных выписок из реестра лицензий; возможность принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии в электронном формате посредством утверждения вносимой в реестр лицензии записи о предоставлении лицензии", - говорится в материалах.Законопроектом устанавливается приоритет электронной подачи в лицензирующий орган заявления о предоставлении лицензии, о внесении изменений в реестр лицензий.Документом также оговаривается возможность урегулирования порядка организации и осуществления отдельных видов федерального государственного контроля (надзора) на объектах федеральных органов исполнительной власти в сфере обороны, безопасности, внутренних дел, внешней разведки, государственной охраны, исполнения наказаний, мобилизационной подготовки и мобилизации, войск национальной гвардии РФ федеральными. Уточняется регулирование объектов контроля, порядка досудебного обжалования."Вносятся изменения в части регулирования отдельных контрольных (надзорных) мероприятий: выборочного контроля, наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования. Также предусмотрены изменения в части рассмотрения возражений на акты контрольных (надзорных) мероприятий, а также принятия повторного (после неисполнения ранее выданного) решения контрольного (надзорного) органа", - говорится в пояснительной записке.Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731912102.html

https://ria.ru/20210428/medvedev-1730330568.html

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россия, госдума рф, политика