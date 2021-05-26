https://ria.ru/20210526/zakharova-1733936209.html
Мария Захарова встретится с журналистами СМИ-иноагентов на полях ПМЭФ
Мария Захарова встретится с журналистами СМИ-иноагентов на полях ПМЭФ - РИА Новости, 26.05.2021
Мария Захарова встретится с журналистами СМИ-иноагентов на полях ПМЭФ
Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова проведет на полях Санкт-Петербургского международного экономического... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:00
2021-05-26T13:00
2021-05-26T13:45
петербургский международный экономический форум
россия
мария захарова
пмэф
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова проведет на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума рабочий завтрак для представителей СМИ, которые признаны в нашей стране иноагентами. Встреча, организованная МИДом совместно с РИА Новости, начнется 3 июня в 08:00 в зале для деловых завтраков Е12 КВЦ "Экспофорум".Участники обсудят различные аспекты функционирования прессы и журналистов в условиях законодательства об ИноСМИ-иноагентах в России. Кроме того, официальный представитель МИД РФ даст полезную информацию о процедуре аккредитации иностранных журналистов и их работе в России."Мы неоднократно заявляли, что не уходим от откровенного разговора по проблематике иноагентов. Россия зеркально отреагировала на неоправданно рестриктивные меры, принятые властями США в отношении российских СМИ, разработкой собственного закона об иноагентах. Однако ни о каком препятствовании работе журналистов в России речи не идет, от них требуется лишь правильно маркировать публикуемые материалы", - отметила Мария Захарова.В дискуссии примут участие президент Ассоциации иностранных корреспондентов Аль-Сайед Адиб Мохд Абди, европейские дипломаты, сотрудники BBC, "Медузы", The Bell, "Эхо Москвы" и других изданий. Модератором на встрече выступит руководитель дирекции по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский.
https://ria.ru/20210520/pmef-2021-1733119355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, мария захарова, пмэф
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости.
Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
проведет на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума рабочий завтрак для представителей СМИ, которые признаны в нашей стране иноагентами. Встреча, организованная МИДом совместно с РИА Новости, начнется 3 июня в 08:00 в зале для деловых завтраков Е12 КВЦ "Экспофорум".
Участники обсудят различные аспекты функционирования прессы и журналистов в условиях законодательства об ИноСМИ-иноагентах в России. Кроме того, официальный представитель МИД РФ даст полезную информацию о процедуре аккредитации иностранных журналистов и их работе в России.
"Мы неоднократно заявляли, что не уходим от откровенного разговора по проблематике иноагентов. Россия зеркально отреагировала на неоправданно рестриктивные меры, принятые властями США в отношении российских СМИ, разработкой собственного закона об иноагентах. Однако ни о каком препятствовании работе журналистов в России речи не идет, от них требуется лишь правильно маркировать публикуемые материалы", - отметила Мария Захарова.
В дискуссии примут участие президент Ассоциации иностранных корреспондентов Аль-Сайед Адиб Мохд Абди, европейские дипломаты, сотрудники BBC, "Медузы", The Bell, "Эхо Москвы" и других изданий. Модератором на встрече выступит руководитель дирекции по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский.