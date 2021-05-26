https://ria.ru/20210526/yamal-1734323384.html

Ямальские компании нарастили объемы переработки рыбы

Ямальские компании нарастили объемы переработки рыбы - РИА Новости, 26.05.2021

Ямальские компании нарастили объемы переработки рыбы

Ямальские компании наращивают объемы переработки рыбы, за первые четыре месяца 2021 года объем выпуска готовой продукции по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T19:50

2021-05-26T19:50

2021-05-26T19:50

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Ямальские компании наращивают объемы переработки рыбы, за первые четыре месяца 2021 года объем выпуска готовой продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 66 тонн, сообщает в среду пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."Стабильная государственная поддержка остается главным условием успешного развития рыбохозяйственной отрасли. Благодаря ей ямальские компании наращивают объемы переработки рыбы. Так за первые четыре месяца 2021 года объем выпуска готовой продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 66 тонн", - говорится в сообщении.В общей сложности с начала года рыбоперерабатывающими предприятиями Ямала произведено более 870 тонн различной рыбной продукции, из них – более 300 тонн консервов.Свой вклад в производство в этом году внесло ООО "Норд Регион". Это еще молодое предприятие, расположенное в ямальской столице. Свою первую партию продукции общество выпустило только в октябре прошлого года.Цех по переработке рыбы построен предпринимателем за счет собственных средств и позволяет обеспечить рабочими местами 15 человек. Для производства и упаковки рыбной продукции применяются современные технологии, позволяющие сохранять высокое качество продукта и существенно увеличить срок хранения готового продукта на прилавке магазина. Приоритетным направлением для предприятия является обеспечение продукцией жителей Ямала, в том числе за счет создания собственных торговых точек, уточняют власти."Сейчас наше предприятие выпускает более 100 наименований рыбной продукции. Это копченая, вяленая, соленая рыба, рыбные полуфабрикаты, включая пельмени. Но особое место в ассортименте занимает линейка сагудай. Это национальное блюдо из слабосоленой рыбы. У нас амбициозные планы, и в 2022 году планируем наладить выпуск консервной продукции", - приводятся в сообщении слова Виктории Жуковой, заместителя генерального директора по производству.Новая производственная линия ООО "Норд Регион" способна переработать порядка 600 тонн сырья в год и выпустить широкий ассортимент охлажденной и мороженой рыбной продукции, в том числе премиального уровня, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20210407/ryba-1727211354.html

https://ria.ru/20201205/muksun-1587502967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), экономика