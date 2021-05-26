https://ria.ru/20210526/yakutiya-1733942499.html
Конституционный совет республики создан при парламенте Якутии
Конституционный совет республики создан при парламенте Якутии - РИА Новости, 26.05.2021
Конституционный совет республики создан при парламенте Якутии
Конституционный совет республики создан при парламенте Якутии вместо упраздняемого с 1 июля конституционного суда региона, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:36
2021-05-26T11:36
2021-05-26T12:04
республика саха (якутия)
законы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09449804c392d285ae3ba6aaf164cab.jpg
ЯКУТСК, 26 мая – РИА Новости. Конституционный совет республики создан при парламенте Якутии вместо упраздняемого с 1 июля конституционного суда региона, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Парламент Якутии приводит в соответствие с федеральным законодательством основной закон республики. В среду состоялось очередное пленарное заседание парламента, на котором народные депутаты приняли конституционный закон Якутии "Об упразднении Конституционного суда Республики Саха (Якутия) и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Республики Саха (Якутия)"."Депутаты поддержали создание Конституционного совета Республики Саха (Якутия). Конституционный суд Республики Саха (Якутия) будет упразднен с 1 июля 2021 года", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что судьям республиканского КС в отставке обеспечивается сохранение гарантий, включая материальное и социальное обеспечение.В свою очередь в госсобрании (Ил Тумэн) рассказали, что Конституционный совет будет состоять из девяти советников на постоянной основе, а также иных конституционных советников на непостоянной основе (на общественных началах). Они будут назначаться парламентом республики по представлению главы региона.
https://ria.ru/20210525/odinnadtsatiklassniki-1733756693.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8839a64d36145411584e1b24f465cb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
законы
ЯКУТСК, 26 мая – РИА Новости. Конституционный совет республики создан при парламенте Якутии вместо упраздняемого с 1 июля конституционного суда региона, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Парламент Якутии приводит в соответствие с федеральным законодательством основной закон республики. В среду состоялось очередное пленарное заседание парламента, на котором народные депутаты приняли конституционный закон Якутии "Об упразднении Конституционного суда Республики Саха (Якутия
) и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Республики Саха (Якутия)".
"Депутаты поддержали создание Конституционного совета Республики Саха (Якутия). Конституционный суд Республики Саха (Якутия) будет упразднен с 1 июля 2021 года", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что судьям республиканского КС в отставке обеспечивается сохранение гарантий, включая материальное и социальное обеспечение.
В свою очередь в госсобрании (Ил Тумэн) рассказали, что Конституционный совет будет состоять из девяти советников на постоянной основе, а также иных конституционных советников на непостоянной основе (на общественных началах). Они будут назначаться парламентом республики по представлению главы региона.