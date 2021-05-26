https://ria.ru/20210526/yakutiya-1733942499.html

Конституционный совет республики создан при парламенте Якутии

Конституционный совет республики создан при парламенте Якутии - РИА Новости, 26.05.2021

Конституционный совет республики создан при парламенте Якутии

Конституционный совет республики создан при парламенте Якутии вместо упраздняемого с 1 июля конституционного суда региона, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T11:36

2021-05-26T11:36

2021-05-26T12:04

республика саха (якутия)

законы

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ЯКУТСК, 26 мая – РИА Новости. Конституционный совет республики создан при парламенте Якутии вместо упраздняемого с 1 июля конституционного суда региона, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Парламент Якутии приводит в соответствие с федеральным законодательством основной закон республики. В среду состоялось очередное пленарное заседание парламента, на котором народные депутаты приняли конституционный закон Якутии "Об упразднении Конституционного суда Республики Саха (Якутия) и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Республики Саха (Якутия)"."Депутаты поддержали создание Конституционного совета Республики Саха (Якутия). Конституционный суд Республики Саха (Якутия) будет упразднен с 1 июля 2021 года", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что судьям республиканского КС в отставке обеспечивается сохранение гарантий, включая материальное и социальное обеспечение.В свою очередь в госсобрании (Ил Тумэн) рассказали, что Конституционный совет будет состоять из девяти советников на постоянной основе, а также иных конституционных советников на непостоянной основе (на общественных началах). Они будут назначаться парламентом республики по представлению главы региона.

https://ria.ru/20210525/odinnadtsatiklassniki-1733756693.html

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