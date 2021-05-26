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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210526/yakutiya-1733942499.html
Конституционный совет республики создан при парламенте Якутии
Конституционный совет республики создан при парламенте Якутии - РИА Новости, 26.05.2021
Конституционный совет республики создан при парламенте Якутии
Конституционный совет республики создан при парламенте Якутии вместо упраздняемого с 1 июля конституционного суда региона, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:36
2021-05-26T12:04
республика саха (якутия)
законы
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ЯКУТСК, 26 мая – РИА Новости. Конституционный совет республики создан при парламенте Якутии вместо упраздняемого с 1 июля конституционного суда региона, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Парламент Якутии приводит в соответствие с федеральным законодательством основной закон республики. В среду состоялось очередное пленарное заседание парламента, на котором народные депутаты приняли конституционный закон Якутии "Об упразднении Конституционного суда Республики Саха (Якутия) и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Республики Саха (Якутия)"."Депутаты поддержали создание Конституционного совета Республики Саха (Якутия). Конституционный суд Республики Саха (Якутия) будет упразднен с 1 июля 2021 года", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что судьям республиканского КС в отставке обеспечивается сохранение гарантий, включая материальное и социальное обеспечение.В свою очередь в госсобрании (Ил Тумэн) рассказали, что Конституционный совет будет состоять из девяти советников на постоянной основе, а также иных конституционных советников на непостоянной основе (на общественных началах). Они будут назначаться парламентом республики по представлению главы региона.
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законы

Конституционный совет республики создан при парламенте Якутии

11:36 26.05.2021 (обновлено: 12:04 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 26 мая – РИА Новости. Конституционный совет республики создан при парламенте Якутии вместо упраздняемого с 1 июля конституционного суда региона, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Парламент Якутии приводит в соответствие с федеральным законодательством основной закон республики. В среду состоялось очередное пленарное заседание парламента, на котором народные депутаты приняли конституционный закон Якутии "Об упразднении Конституционного суда Республики Саха (Якутия) и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Республики Саха (Якутия)".
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"Депутаты поддержали создание Конституционного совета Республики Саха (Якутия). Конституционный суд Республики Саха (Якутия) будет упразднен с 1 июля 2021 года", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что судьям республиканского КС в отставке обеспечивается сохранение гарантий, включая материальное и социальное обеспечение.
В свою очередь в госсобрании (Ил Тумэн) рассказали, что Конституционный совет будет состоять из девяти советников на постоянной основе, а также иных конституционных советников на непостоянной основе (на общественных началах). Они будут назначаться парламентом республики по представлению главы региона.
 
Республика Саха (Якутия)законы
 
 
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