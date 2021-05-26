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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210526/yakutiya-1733928980.html
"С ног на голову". Глава Якутии прокомментировал ситуацию с вакцинацией
"С ног на голову". Глава Якутии прокомментировал ситуацию с вакцинацией - РИА Новости, 26.05.2021
"С ног на голову". Глава Якутии прокомментировал ситуацию с вакцинацией
Власти Якутии выступают за массовую вакцинацию от коронавируса, СМИ "все с ног на голову поставили", говоря о том, что в республике якобы будут силой заставлять РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T10:25
2021-05-26T10:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
айсен николаев
здоровье - общество
общество
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ЯКУТСК, 26 мая – РИА Новости. Власти Якутии выступают за массовую вакцинацию от коронавируса, СМИ "все с ног на голову поставили", говоря о том, что в республике якобы будут силой заставлять прививаться, заявил глава Якутии Айсен Николаев на пленарном заседании регионального парламента.Глава республики в среду принял участие в седьмом пленарном заседании госсобрания (Ил Тумэн). Отвечая на вопрос депутатов парламента, он затронул тему вакцинирования населения."Вчера, конечно, средства массовой информации все с ног на голову поставили, что тут всех силой будут заставлять прививаться, обязательно прививку делать. Мы за массовую вакцинацию, чтобы люди массово прививались, в особенности в труднодоступных территориях, чтобы там распространение болезни дальше не пошло", - сказал Николаев.Как сообщалось ранее, в Якутии хотят провести к началу июля вакцинацию от коронавируса не менее 70% взрослого населения в большинстве районах республики, следует из постановления главного санитарного врача региона. В документе, с которым ознакомилось РИА Новости, не говорится о том, что вакцинация в республике будет обязательной, а также не прописаны штрафные санкции для работодателей.Во вторник пресс-служба главы и правительства Якутии сообщила, что Николаев обозначил обязательное обеспечение массовой вакцинации местных жителей. Говорилось, что 19 мая вышло постановление главного санитарного врача Якутии по обязательной иммунизации населения, к работодателям в Якутии, не обеспечившим обязательную вакцинацию от коронавируса, будут применять крупные штрафы от 200 тысяч рублей, а работник, в случае необоснованного отказа от вакцинирования, может быть не допущен к работе. Новость вызвала широкое обсуждение в СМИ. Позже релиз об обязательной вакцинации от коронавируса был отредактирован, из него трижды пропало слово "обязательная".
https://ria.ru/20210525/vaktsinatsiya-1733885831.html
https://ria.ru/20210525/vaktsinatsiya-1733815391.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
"СМИ все с ног на голову поставили" – Глава Якутии о массовой вакцинации в регионе
Глава Якутии прокомментировал ситуацию с вакцинацией: "Вчера, конечно, средства массовой информации все с ног на голову поставили, что тут всех силой будут заставлять прививаться, обязательно прививку делать" "Мы за массовую вакцинацию, чтобы люди массово прививались, в особенности в труднодоступных территориях, чтобы там распространение болезни дальше не пошло"
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коронавирус в россии, айсен николаев, здоровье - общество, общество

"С ног на голову". Глава Якутии прокомментировал ситуацию с вакцинацией

10:25 26.05.2021 (обновлено: 10:41 26.05.2021)
 
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ЯКУТСК, 26 мая – РИА Новости. Власти Якутии выступают за массовую вакцинацию от коронавируса, СМИ "все с ног на голову поставили", говоря о том, что в республике якобы будут силой заставлять прививаться, заявил глава Якутии Айсен Николаев на пленарном заседании регионального парламента.
Глава республики в среду принял участие в седьмом пленарном заседании госсобрания (Ил Тумэн). Отвечая на вопрос депутатов парламента, он затронул тему вакцинирования населения.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 19:20Распространение коронавируса
Вакцинацию от COVID-19 предложили внести в национальный календарь прививок
"Вчера, конечно, средства массовой информации все с ног на голову поставили, что тут всех силой будут заставлять прививаться, обязательно прививку делать. Мы за массовую вакцинацию, чтобы люди массово прививались, в особенности в труднодоступных территориях, чтобы там распространение болезни дальше не пошло", - сказал Николаев.
Как сообщалось ранее, в Якутии хотят провести к началу июля вакцинацию от коронавируса не менее 70% взрослого населения в большинстве районах республики, следует из постановления главного санитарного врача региона. В документе, с которым ознакомилось РИА Новости, не говорится о том, что вакцинация в республике будет обязательной, а также не прописаны штрафные санкции для работодателей.
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25 мая, 13:52
В Югре заинтересовались опытом Якутии по введению обязательной вакцинации
Во вторник пресс-служба главы и правительства Якутии сообщила, что Николаев обозначил обязательное обеспечение массовой вакцинации местных жителей. Говорилось, что 19 мая вышло постановление главного санитарного врача Якутии по обязательной иммунизации населения, к работодателям в Якутии, не обеспечившим обязательную вакцинацию от коронавируса, будут применять крупные штрафы от 200 тысяч рублей, а работник, в случае необоснованного отказа от вакцинирования, может быть не допущен к работе. Новость вызвала широкое обсуждение в СМИ. Позже релиз об обязательной вакцинации от коронавируса был отредактирован, из него трижды пропало слово "обязательная".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииАйсен НиколаевЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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