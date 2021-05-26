https://ria.ru/20210526/xiaomi-1733972918.html

Xiaomi выпустила для Китая более мощный смартфон Redmi Note 10 Pro

Xiaomi выпустила для Китая более мощный смартфон Redmi Note 10 Pro - РИА Новости, 26.05.2021

Xiaomi выпустила для Китая более мощный смартфон Redmi Note 10 Pro

Подразделение Xiaomi Redmi представила смартфон Redmi Note 10 Pro для китайского рынка. Несмотря на аналогичное название, устройство сильно отличается от... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T13:33

2021-05-26T13:33

2021-05-26T13:33

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китай

гаджеты

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Подразделение Xiaomi Redmi представила смартфон Redmi Note 10 Pro для китайского рынка. Несмотря на аналогичное название, устройство сильно отличается от международной версии.Внешне смартфон выделяется иным дизайном задней панели и оформлением камерного блока. Новинка получила 6,6-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 120 Гц, тогда как глобальная версия работает с AMOLED. Кроме того, экран прикрыт стеклом Gorilla Glass Victus вместо более хрупкого Gorilla Glass 5.За производительность китайского Redmi Note 10 Pro отвечает чип MTK Dimensity 1100, который значительно мощнее Snapdragon 732G. Версия для домашнего рынка поддерживает и работу в 5G-сетях, тогда как "глобалка" этого не умеет. Основная камера на 64 Мп соседствует со сверхширокоугольным датчиком на 8 Мп и 2-мегапиксельным макросенсором.Redmi Note 10 Pro поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC 3.0, а также получил инфракрасный порт для управления техникой и стереодинамики JBL. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 67 Вт, блок питания которой поставляется вместе со смартфоном.На китайском рынке базовая версия 6/128 ГБ оценена в 1499 юаней (примерно 17 000 рублей). Старт продаж в КНР запланирован на 1 июня, о международной версии нового Redmi Note 10 Pro не сообщается.

https://ria.ru/20210519/xiaomi-1732972541.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, китай, гаджеты, технологии