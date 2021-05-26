https://ria.ru/20210526/vozdukh-1733933172.html

В Череповце добились снижения загрязненности воздуха на 12 процентов

В Череповце добились снижения загрязненности воздуха на 12 процентов - РИА Новости, 26.05.2021

В Череповце добились снижения загрязненности воздуха на 12 процентов

Благодаря реализации федерального проекта "Чистый воздух" и городских комплексных программ совокупный объем выбросов в атмосферу Череповца снизился за три года... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T10:48

2021-05-26T10:48

2021-05-26T10:48

вологодская область

череповец

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 26 мая – РИА Новости. Благодаря реализации федерального проекта "Чистый воздух" и городских комплексных программ совокупный объем выбросов в атмосферу Череповца снизился за три года на 12 процентов, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на пленарном заседании молодежного экологического форума "Экосистема".Череповец входит в десятку крупнейших промышленных центров России. Основу его экономического потенциала составляют предприятия черной металлургии и химического комплекса. Глава региона отметил, что целью проекта "Чистый воздух" является снижение к 2024 году уровня загрязнения атмосферного воздуха в Череповце не менее чем на 20%, в первую очередь благодаря модернизации производственных мощностей металлургических и химических предприятий.Он отметил, что с 2005 года Череповец не входит в перечень городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха, а в 2019 году уровень загрязнения воздуха в городе характеризовался Росприроднадзором как низкий.

https://ria.ru/20210520/podderzhka-1733172022.html

череповец

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череповец, олег кувшинников