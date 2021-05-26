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Вологодская область
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В Череповце добились снижения загрязненности воздуха на 12 процентов
В Череповце добились снижения загрязненности воздуха на 12 процентов - РИА Новости, 26.05.2021
В Череповце добились снижения загрязненности воздуха на 12 процентов
Благодаря реализации федерального проекта "Чистый воздух" и городских комплексных программ совокупный объем выбросов в атмосферу Череповца снизился за три года... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T10:48
2021-05-26T10:48
вологодская область
череповец
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 26 мая – РИА Новости. Благодаря реализации федерального проекта "Чистый воздух" и городских комплексных программ совокупный объем выбросов в атмосферу Череповца снизился за три года на 12 процентов, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на пленарном заседании молодежного экологического форума "Экосистема".Череповец входит в десятку крупнейших промышленных центров России. Основу его экономического потенциала составляют предприятия черной металлургии и химического комплекса. Глава региона отметил, что целью проекта "Чистый воздух" является снижение к 2024 году уровня загрязнения атмосферного воздуха в Череповце не менее чем на 20%, в первую очередь благодаря модернизации производственных мощностей металлургических и химических предприятий.Он отметил, что с 2005 года Череповец не входит в перечень городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха, а в 2019 году уровень загрязнения воздуха в городе характеризовался Росприроднадзором как низкий.
https://ria.ru/20210520/podderzhka-1733172022.html
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череповец, олег кувшинников

В Череповце добились снижения загрязненности воздуха на 12 процентов

10:48 26.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЖители на улице Череповца
Жители на улице Череповца - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОЛОГДА, 26 мая – РИА Новости. Благодаря реализации федерального проекта "Чистый воздух" и городских комплексных программ совокупный объем выбросов в атмосферу Череповца снизился за три года на 12 процентов, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на пленарном заседании молодежного экологического форума "Экосистема".
Череповец входит в десятку крупнейших промышленных центров России. Основу его экономического потенциала составляют предприятия черной металлургии и химического комплекса.
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Глава региона отметил, что целью проекта "Чистый воздух" является снижение к 2024 году уровня загрязнения атмосферного воздуха в Череповце не менее чем на 20%, в первую очередь благодаря модернизации производственных мощностей металлургических и химических предприятий.
"К уровню 2017 года совокупный выброс загрязняющих веществ в атмосферу города снижен почти на 12%. Промышленными предприятиями реализовано 16 крупных природоохранных мероприятий на общую сумму почти 10 миллиардов рублей. Еще 18 мероприятий у нас в планах, что позволит нам к 2024 году достичь целевых показателей Указа Президента по снижению валовых выбросов до 22%", – сказал Кувшинников.
Он отметил, что с 2005 года Череповец не входит в перечень городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха, а в 2019 году уровень загрязнения воздуха в городе характеризовался Росприроднадзором как низкий.
 
Вологодская областьЧереповецОлег Кувшинников
 
 
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