https://ria.ru/20210526/voyna-1733910027.html

В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне

В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне - РИА Новости, 26.05.2021

В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне

Предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ могут говорить о... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T02:33

2021-05-26T02:33

2021-05-26T11:59

украина

вадим рабинович

вооруженные силы украины

владимир зеленский

в мире

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Зеленский готовит Украину к партизанской войне

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ могут говорить о планах готовить граждан к ведению партизанской войны. Об этом в Facebook написал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.Ранее украинский лидер предложил создать в стране национальное сопротивление с помощью привлечения широких слоев населения для повышения обороноспособности страны.Он выразил мнение, что фактически инициатива Зеленского заключается в создании системы территориальных батальонов, которые будут использоваться по решению СНБО и главы государства.

https://ria.ru/20210525/ukraina-1733754182.html

украина

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украина, вадим рабинович, вооруженные силы украины, владимир зеленский, в мире