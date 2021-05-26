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В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне
В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне - РИА Новости, 26.05.2021
В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне
Предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ могут говорить о... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T02:33
2021-05-26T11:59
украина
вадим рабинович
вооруженные силы украины
владимир зеленский
в мире
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Зеленский готовит Украину к партизанской войне
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ могут говорить о планах готовить граждан к ведению партизанской войны. Об этом в Facebook написал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.Ранее украинский лидер предложил создать в стране национальное сопротивление с помощью привлечения широких слоев населения для повышения обороноспособности страны.Он выразил мнение, что фактически инициатива Зеленского заключается в создании системы территориальных батальонов, которые будут использоваться по решению СНБО и главы государства.
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украина, вадим рабинович, вооруженные силы украины, владимир зеленский, в мире

В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне

02:33 26.05.2021 (обновлено: 11:59 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ могут говорить о планах готовить граждан к ведению партизанской войны. Об этом в Facebook написал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
Ранее украинский лидер предложил создать в стране национальное сопротивление с помощью привлечения широких слоев населения для повышения обороноспособности страны.

"Точное подобие программы фронта национального освобождения Сальвадора. Смысл в том, что всех будут готовить для ведения партизанской войны, в том числе и на оккупированных территориях. В случае инвалидности — бесплатное лечение. Члены сопротивления должны отражать информационную агрессию, быть патриотами и противодействовать деятельности диверсионно-разведывательных групп", — написал Рабинович.

Он выразил мнение, что фактически инициатива Зеленского заключается в создании системы территориальных батальонов, которые будут использоваться по решению СНБО и главы государства.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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