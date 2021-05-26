В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне
02:33 26.05.2021 (обновлено: 11:59 26.05.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ могут говорить о планах готовить граждан к ведению партизанской войны. Об этом в Facebook написал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
Ранее украинский лидер предложил создать в стране национальное сопротивление с помощью привлечения широких слоев населения для повышения обороноспособности страны.
"Точное подобие программы фронта национального освобождения Сальвадора. Смысл в том, что всех будут готовить для ведения партизанской войны, в том числе и на оккупированных территориях. В случае инвалидности — бесплатное лечение. Члены сопротивления должны отражать информационную агрессию, быть патриотами и противодействовать деятельности диверсионно-разведывательных групп", — написал Рабинович.
Он выразил мнение, что фактически инициатива Зеленского заключается в создании системы территориальных батальонов, которые будут использоваться по решению СНБО и главы государства.