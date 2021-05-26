https://ria.ru/20210526/vizy-1733961826.html
Путин подписал закон о выдаче российских виз без принципа взаимности
Путин подписал закон о выдаче российских виз без принципа взаимности - РИА Новости, 26.05.2021
Путин подписал закон о выдаче российских виз без принципа взаимности
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий выдавать полугодовые туристические визы для граждан всех стран вне зависимости от визовой политики... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:46
2021-05-26T12:46
2021-05-26T14:38
туризм
россия
новости - туризм
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152704/34/1527043423_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_b65d43b1ae58f122d33735f73a6f9803.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий выдавать полугодовые туристические визы для граждан всех стран вне зависимости от визовой политики этих государств в отношении россиян, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее для въезда в Россию иностранцы могли получить визу сроком на один месяц или на полгода в зависимости от того, какого срока визы выдают страны их гражданства, то есть на принципах взаимности.Документ предусматривает возможность замены необходимого для получения визы подтверждения о приеме организацией из единого федерального реестра туроператоров подтверждением о бронировании гостиницы.
https://ria.ru/20201221/sovety-1590153596.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152704/34/1527043423_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_99f3f7a871eefc4089bf61d7a5a7b465.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости - туризм, владимир путин