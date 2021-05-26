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Путин подписал закон о выдаче российских виз без принципа взаимности

Путин подписал закон о выдаче российских виз без принципа взаимности - РИА Новости, 26.05.2021

Путин подписал закон о выдаче российских виз без принципа взаимности

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий выдавать полугодовые туристические визы для граждан всех стран вне зависимости от визовой политики... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:46

2021-05-26T12:46

2021-05-26T14:38

туризм

россия

новости - туризм

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий выдавать полугодовые туристические визы для граждан всех стран вне зависимости от визовой политики этих государств в отношении россиян, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее для въезда в Россию иностранцы могли получить визу сроком на один месяц или на полгода в зависимости от того, какого срока визы выдают страны их гражданства, то есть на принципах взаимности.Документ предусматривает возможность замены необходимого для получения визы подтверждения о приеме организацией из единого федерального реестра туроператоров подтверждением о бронировании гостиницы.

https://ria.ru/20201221/sovety-1590153596.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости - туризм, владимир путин