https://ria.ru/20210526/velopolosy-1733970630.html

Временные велополосы появились на пяти улицах в центре Москвы

Временные велополосы появились на пяти улицах в центре Москвы - РИА Новости, 26.05.2021

Временные велополосы появились на пяти улицах в центре Москвы

Временные велополосы появились на пяти улицах в центре Москвы, всего на летний сезон планируется разместить более 65 объектов дорожного хозяйства, сообщается в... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T13:23

2021-05-26T13:23

2021-05-26T13:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

telegram (приложение)

москва

общество

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временные велополосы появились на пяти улицах в центре Москвы, всего на летний сезон планируется разместить более 65 объектов дорожного хозяйства, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.Кроме того, в работе находятся велодорожки на 3-ем Михалковском переулке, Мячковском бульваре и на улице Лебедева на западе города.Временную разметку наносят оранжевой краской, работы проводятся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов."Всего на летний сезон планируем разметить более 65 объектов дорожного хозяйства", - добавили в комплексе.

https://ria.ru/20210523/moskva-1733522556.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, telegram (приложение), москва, общество