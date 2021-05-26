https://ria.ru/20210526/velopolosy-1733970630.html
Временные велополосы появились на пяти улицах в центре Москвы
Временные велополосы появились на пяти улицах в центре Москвы - РИА Новости, 26.05.2021
Временные велополосы появились на пяти улицах в центре Москвы
Временные велополосы появились на пяти улицах в центре Москвы, всего на летний сезон планируется разместить более 65 объектов дорожного хозяйства, сообщается в... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:23
2021-05-26T13:23
2021-05-26T13:23
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временные велополосы появились на пяти улицах в центре Москвы, всего на летний сезон планируется разместить более 65 объектов дорожного хозяйства, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.Кроме того, в работе находятся велодорожки на 3-ем Михалковском переулке, Мячковском бульваре и на улице Лебедева на западе города.Временную разметку наносят оранжевой краской, работы проводятся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов."Всего на летний сезон планируем разметить более 65 объектов дорожного хозяйства", - добавили в комплексе.
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городское хозяйство москвы, telegram (приложение), москва, общество