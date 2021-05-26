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Временные велополосы появились на пяти улицах в центре Москвы
Временные велополосы появились на пяти улицах в центре Москвы - РИА Новости, 26.05.2021
Временные велополосы появились на пяти улицах в центре Москвы
Временные велополосы появились на пяти улицах в центре Москвы, всего на летний сезон планируется разместить более 65 объектов дорожного хозяйства, сообщается в... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:23
2021-05-26T13:23
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временные велополосы появились на пяти улицах в центре Москвы, всего на летний сезон планируется разместить более 65 объектов дорожного хозяйства, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.Кроме того, в работе находятся велодорожки на 3-ем Михалковском переулке, Мячковском бульваре и на улице Лебедева на западе города.Временную разметку наносят оранжевой краской, работы проводятся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов."Всего на летний сезон планируем разметить более 65 объектов дорожного хозяйства", - добавили в комплексе.
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городское хозяйство москвы, telegram (приложение), москва, общество

Временные велополосы появились на пяти улицах в центре Москвы

13:23 26.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка едет на велосипеде по улице в Москве
Девушка едет на велосипеде по улице в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временные велополосы появились на пяти улицах в центре Москвы, всего на летний сезон планируется разместить более 65 объектов дорожного хозяйства, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.
"Уже на пяти улицах в центре столицы нанесены временные велополосы... Летняя инфраструктура для велосипедистов появилась на улицах: Лесная, Малая Дмитровка, Каретный Ряд, Петровка, Большая Полянка", - говорится в сообщении.
Кроме того, в работе находятся велодорожки на 3-ем Михалковском переулке, Мячковском бульваре и на улице Лебедева на западе города.
Временную разметку наносят оранжевой краской, работы проводятся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.
"Всего на летний сезон планируем разметить более 65 объектов дорожного хозяйства", - добавили в комплексе.
Велосипедист на перекрестке в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 12:43Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве начали появляться временные велополосы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыTelegram (приложение)МоскваОбщество
 
 
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